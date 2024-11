ZUS. Pół miliona aktywnych użytkowników ma aplikacja mZUS

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:18 pm• Ciekawostki

INFORMACJA PRASOWA

ZUS: już pół miliona aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mZUS

Ponad pół miliona aktywnych użytkowników korzysta z aplikacji mobilnej mZUS. Jest w niej wiele informacji i funkcji dla ubezpieczonych i świadczeniobiorców.

Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store.

– Właśnie przekroczyliśmy pół miliona aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mZUS. Dzięki aplikacji klienci mogą w prosty i szybki sposób złożyć wnioski o świadczenia z programów świadczeń dla rodzin. Mogą również przejrzeć szereg innych informacji, m.in. o zgłoszeniach do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, okresach podlegania do ubezpieczeń, danych płatnika/płatników składek ubezpieczonego, członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, pobieranych zasiłkach oraz emeryturach i rentach, zaświadczeniach lekarskich – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

W aplikacji mZUS można też: wyliczyć prognozowaną kwotę emerytury w kalkulatorze emerytalnym, zarezerwować e-wizytę w ZUS – czyli wideorozmowę z pracownikiem ZUS, zadzwonić na infolinię ZUS (Centrum Kontaktu Klientów ZUS) jako klient uwierzytelniony i uzyskać informacje dotyczącą konkretnej sprawy lub sytuacji osoby, która się kontaktuje.

Aby móc korzystać z tych wszystkich udogodnień, jakie daje aplikacja mobilna mZUS, trzeba pobrać ją ze sklepów Google Play oraz App Store. Następnie po zainstalowaniu jej na smartfonie lub tablecie – trzeba połączyć ze swoim profilem na eZUS (PUE ZUS). Bez posiadania profilu eZUS (PUE) nie można korzystać z aplikacji.

Osoby, które nie mają jeszcze konta na eZUS (PUE ZUS), mogą je założyć w kilka minut. Wystarczy wejść na stronę zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE/eZUS]. Następnie należy wybrać sposób rejestracji np. za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, m-obywatel, bankowość elektroniczna, e-dowód), kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czy za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS.

Profil eZUS/PUE można też założyć, korzystając z formularza rejestracji, ale wówczas w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji konieczna będzie wizyta w ZUS w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Tożsamość można także potwierdzić w trakcie e-wizyty. Pracownik ZUS poprosi o okazanie dokumentu tożsamości.

źródło: ZUS

