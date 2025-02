Przewodnik po zajęciach pozalekcyjnych: angielski dla dzieci w Zabrzu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:53 pm• Ciekawostki

Zastanawiasz się nad zajęciami pozalekcyjnymi dla Twojego dziecka? Twój wybór padł na język angielski dla dzieci w Zabrzu? Bardzo dobry pomysł! Jednak przed Tobą pozostaje bardzo ważny wybór – znalezienie odpowiednich zajęć. W tym artykule przyjrzymy się temu nieco bliżej i podpowiemy Ci, jakie będą najlepsze. Zapraszamy do lektury!

Angielski dla dzieci w Zabrzu a forma zajęć

Na początek omówmy różne formy zajęć z języka angielskiego dla dzieci w Zabrzu. Możliwości jest kilka – każdą opisujemy ze szczegółami.

Lekcje w szkole językowej

Liczba uczniów: zajęcia w grupach.

Program: jednolity, ustalony przez daną szkołę językową.

Materiały: szkoły często (ale nie zawsze!) korzystają z autorskich materiałów edukacyjnych.

Cena: 150-400 zł miesięcznie.

Zajęcia w szkole językowej cechują się jednolitym programem nauczania, dzięki czemu są niezwykle skuteczne w dłuższej perspektywie. Dzieci uczą się w grupach, co pozwala im nawiązywać relacje z innymi rówieśnikami. Oczywiście, ma to też pewne minusy: musisz dostosować się do godzin zajęć oferowanych przez daną szkołę (chociaż tu trzeba zauważyć, że dobre szkoły językowe dopasowują plan zajęć do planu lekcji w szkołach).

Dodatkowy angielski w szkole języka angielskiego w Zabrzu będzie zazwyczaj tańszy od innych rodzajów lekcji, głównie ze względu na fakt, że koszta rozkładają się na większą liczbę uczniów. Sam materiał przerabiany na zajęciach po czasie powinien wyprzedzić podstawę programową – jest to najlepsza forma zajęć, jeśli chcesz zadbać o wysoką znajomość języka angielskiego u Twojego dziecka.

Korepetycje

Liczba uczniów: indywidualnie.

Program: dostosowany do potrzeb Twojego dziecka.

Materiały: zazwyczaj oparte na materiałach wykorzystywanych w szkole + ewentualnie dodatkowych kartach pracy.

Cena: 60-120 zł za lekcję.

Korepetycje są najlepszą formą nauki angielskiego w Zabrzu, jeśli Twoje dziecko ma problemy z materiałem przerabianym w szkole. Takie zajęcia skupione są wokół nadrabiania braków w materiale. Dzięki temu są one mocno zindywidualizowane, chociaż mają też swoje minusy.

W wielu wypadkach, korepetycje nie idą według jasno określonego, długoterminowego planu. To oznacza, że po nadrobieniu braków lepszym rozwiązaniem będą lekcje indywidualne lub zajęcia w szkole językowej, gdyż program korepetycji nie będzie wystarczająco płynny i konsekwentny.

Lekcje indywidualne

Liczba uczniów: indywidualnie lub w parach (zależnie od ustaleń z lektorem).

Program: dostosowany do potrzeb i rozwoju dziecka – często wybiega ponad tematy przerabiane w szkole.

Materiały: gotowe materiały przygotowane przez znane wydawnictwa lub autorskie materiały danego nauczyciela.

Cena: 80-160 zł za lekcję.

Lekcje indywidualne są czymś pomiędzy zajęciami w szkole języka angielskiego a korepetycjami w Zabrzu. Nauczyciel nie skupia się jedynie na nadrabianiu braków, ale również na dalszym rozwoju językowym ucznia. Tym samym, ich jakość zależy mocno od osoby prowadzącej zajęcia, gdyż:

część nauczycieli tworzy autorskie materiały, inni korzystają z gotowców (zarówno ze sprawdzonych, jak i z niesprawdzonych źródeł),

część nauczycieli może mieć jasno określony program, inni mogą uczyć mniej konsekwentnie.

Zajęcia indywidualne obarczone są więc pewnym ryzykiem. Z drugiej strony, mają też konkretne korzyści: możesz dostosować godziny zajęć do planu dnia dziecka (nie tylko planu lekcji, ale i innych obowiązków), a same lekcje mogą być bardziej zindywidualizowane i oparte na potrzebach i zainteresowaniach Twojego dziecka niż w szkołach językowych.

Wybór rodzaju zajęć z języka angielskiego dla dzieci w Zabrzu

Ostateczny wybór zależy tylko i wyłącznie od potrzeb Twojego dziecka. Młodsi uczniowie (3-10-latkowie) zazwyczaj preferują zajęcia w grupach, więc dobrym wyborem będą tu lekcje w szkole języka angielskiego w Zabrzu. W przypadku starszych uczniów warto po prostu porozmawiać i wspólnie ustalić, jaka forma zajęć najbardziej odpowiada Twojemu dziecku!

