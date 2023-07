Rozdzielnica elektryczna — co to jest i gdzie jest stosowana?

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez korzystania z urządzeń, które zapewniają nam większy komfort życia zarówno w domu, jak i w pracy. Dlatego warto mieć pewność, że instalacja mająca wpływ na ich poprawne funkcjonowanie jest bezpieczna i bardzo dobrze zorganizowana. Z kolei jednym z kluczowych elementów takiego systemu jest rozdzielnica elektryczna, która może również występować w formie podtynkowej czy szafkowej. Warto dowiedzieć się, czym wyróżnia się jej działanie i w jaki sposób zastosować ją w gospodarstwach domowych lub biurach, aby zyskać jak najlepsze efekty.

Rozdzielnica elektryczna — czym jest i na czym polega jej działanie?

Wysokiej jakości rozdzielnica, zwana popularnie skrzynką lub obudową, to miejsce, w którym znajdują się najważniejsze elementy służące do rozdziału, łączenia i zabezpieczania obwodów elektrycznych, na przykład bezpieczniki, wyłączniki czy ograniczniki. Dlatego jej zadaniem jest zapewnianie odpowiedniego podziału prądu, a także ochrona przed przeciążeniem i zwarciem poszczególnych przewodów. To sprawia, że rozdzielnica podtynkowa lub skrzynkowa staje się podstawowym wyposażeniem budynków, w których znajdują się tego typu instalacje.

Dlaczego warto kupić wysokiej jakości rozdzielnicę elektryczną?

Nowoczesne rozdzielnice podtynkowe lub skrzynkowe pojawiają się w wielu miejscach, najczęściej w domach, mieszkaniach, biurach, sklepach czy różnych obiektach przemysłowych. Mają one zastosowanie zarówno w instalacjach elektrycznych jednofazowych, jak i trójfazowych, dzięki czemu można je łatwo dopasować do zainstalowanych obwodów. W efekcie zyskamy kontrolę nad poszczególnymi przewodami i ich dodatkowe zabezpieczenie, szczególnie takich elementów jak oświetlenie, gniazdka, urządzenia RTV i AGD czy klimatyzacja.

Zakup i montaż nowej rozdzielnicy podtynkowej warto rozważyć przede wszystkim podczas remontu lub budowy domu. Dzięki niej w łatwy i bezpieczny sposób zabezpieczymy obwody elektryczne przed przeciążeniem lub zwarciem, które bywa przyczyną pożarów. Co więcej, inwestycja w nową skrzynkę ma również duży sens w momencie, gdy obecna instalacja jest przestarzała i nie spełnia wszystkich norm bezpieczeństwa.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie rozdzielnicy elektrycznej?