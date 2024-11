Ponad 101 tysięcy cudzoziemców pracuje legalnie w województwie śląskim

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:07 pm• Ciekawostki

W województwie śląskim ponad 101,7 tys. cudzoziemców zasila swoimi składkami Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych zostało 1 mln 191 tys. osób z zagranicznym paszportem. To dane na koniec października. W naszym województwie najwięcej cudzoziemców zgłoszonych jest z terenu działalności oddziału ZUS w Chorzowie – 23,6 tys. osób, a najmniej z terenu sosnowieckiego oddziału ZUS – 10 tys. osób.

Rośnie liczba cudzoziemców zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych. Dla porównania pod koniec sierpnia było zgłoszonych 1 mln 168 tys., a na koniec października 1 mln 191 tys. osób. Ten wzrost widać także w statystykach oddziałów ZUS w województwie śląskim. Na koniec sierpnia liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Śląskim to 99,8 tys. i do końca października wzrosła do 101,7 tys., czyli o 1,9 tys. osób.

Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych na koniec października 2024 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pochodzi z Ukrainy – 788,3 tys., również w województwie śląskim stanowią oni najliczniejszą grupę obcokrajowców pracujących legalnie – ponad 76 tys., następnie z Białorusi – 135,2 tys., ( w woj. śląskim – 4,9 tys. osób) i na trzecim miejscu w Polsce jak i w Śląskim są Gruzini – 26,8 tys. osób w kraju, w woj. śląskim – 3,1 tys. osób. Czwartą liczną grupą zagranicznych pracowników zgłoszonych od ubezpieczeń społecznych stanowią Hindusi, w skali ogólnopolskiej to ponad 22,4 tys. osób, a w Śląskim – 1,4 tys. osób.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco analizuje liczbę cudzoziemców w ubezpieczeniu. Na polskim rynku pracy dominują obywatele Ukrainy. Coraz liczniejszą grupę stanowią też obywatele Białorusi.

– ZUS od kilku lat odnotowywał wzrost liczby obywateli z wielu krajów, którzy pracują w Polsce. Pod koniec 2015 r. Zakład notował 185 tys. ubezpieczonych cudzoziemców. Równo rok później było ich już 293 tys., a kolejne 16 tys. przybyszów założyło własną działalność gospodarczą. – Obecnie, według danych na 31 października 2024 r., ponad 70,5 tys. cudzoziemców prowadzi w Polsce własną firmę, w województwie śląskim ponad 4,2 tys. działalności gospodarczych została założona przez osoby z zagranicznym paszportem – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Liczba cudzoziemców zgłoszonych z terenu działalności 6 oddziałów ZUS w województwie śląskim

Oddział ZUS Bielsko-Biała Chorzów Częstochowa Rybnik Sosnowiec Zabrze Liczba cudzoziemców, zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 16 398 23 688 14 756 19 831 10 008 17 087 Ukraińcy 12 688 16 662 10 519 15 921 7 906 12 335 Białorusini 529 1 121 1 230 837 343 890 Gruzini 561 609 568 577 238 562 Hindusi 73 398 130 120 126 561

Do Polski do pracy przyjeżdżają osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25. roku życia do 49 lat, przy czym najwięcej osób z zagranicznym paszportem pracuje, będąc w wieku 30-39 lat.

Jeszcze w 2008 r. w bazie ZUS było jedynie 16 tys. cudzoziemców. Dziś jest to już ponad 1 mln. Polska ma coraz bardziej atrakcyjny rynek pracy w oczach obcokrajowców.

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w Polsce stale rośnie. Warto jednak przypomnieć, że co prawda obcokrajowcy są uprawnieni do świadczeń, ale to jest zaledwie ok. 1 proc. wydatków, które ponosi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

źródło: ZUS

