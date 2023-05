Rynek pracy a sztuczna inteligencja. Jak to będzie wyglądać?

Self storage to nic innego jak samoobsługowe mini przechowalnie. Użytkownikami są zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Wynajmują komórki lub kontenery w specjalnie do tego przeznaczonych obiektach. Zasady są proste – powierzchnię można wynająć na dowolny czas, a użytkownik ma do niej nieograniczony dostęp. Przedsiębiorstwa korzystają z takich magazynów, na przykład do przechowywania nadwyżek zapasów […]