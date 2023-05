Dźwigi wynajem Zabrze – 24 h / 365 dni w roku – solidnie, pewnie, 100% profesjonalnie. Sprawdź!

Szukasz dźwigu do wynajęcia w Zabrzu do dużego zlecenia? Ładunek jest bardzo ciężki lub w miejscu prac jest ciasno i mało miejsca? Wynajmij dźwig w firmie Dźwigi Sołtys, która specjalizuje się w takich zadaniach.

Zrealizujemy Twoje zlecenie:

szybko

solidnie

profesjonalnie,

sprawnie

bezpiecznie!

Jesteśmy liderem wynajmu żurawi na Śląsku i jedną z firm z największym doświadczeniem i bazą sprzętową.

Dlaczego warto z nami współpracować?

1. Pomożemy Ci!

Jeżeli szukasz do wynajęcia dźwigu, masz przed sobą skomplikowane zadanie do wykonania, potrzebujesz szybko otrzymać wycenę, konsultację, cennik, albo masz do przetransportowania nietypowy lub ciężki ładunek – doskonale trafiłeś!

Doradzimy, podpowiemy, pokażemy optymalne rozwiązanie.

2. Jesteśmy solidni i konkretni (czasem do bólu)

Jesteśmy nie tylko liderem wynajmu dźwigów na Śląsku, ale również firmą, która cieszy się ogromnym zaufaniem i uznaniem w branży. To, co nas wyróżnia, to solidność, profesjonalizm i punktualność. Bez względu na trudności, jesteśmy zawsze gotowi do działania, dostarczając usługi szybko i sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Z naszą firmą zawsze wiesz, na czym stoisz – jesteśmy konkretni, czasem do bólu.

3. Mamy potężną bazą sprzętową

W Dźwigach Sołtys dysponujemy imponującą flotą sprzętową, której podstawą są żurawie samochodowe renomowanych marek: LIEBHERR, GROVE, KRUPP oraz FAUN. Te marki, będące światowymi liderami w produkcji żurawi samojezdnych, charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi, niezawodnością i wydajnością, umożliwiającą realizację nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Co więcej, w naszej ofercie znajdują się dźwigi o udźwigu do 800 ton, co pozwala nam na podjęcie nawet najbardziej wymagających zadań.

4. Szybko możemy pojawić się w Zabrzu

Niezależnie od tego, gdzie w Zabrzu planujesz przeprowadzić swoje działania, jesteśmy w stanie szybko dostarczyć Ci niezbędny sprzęt i profesjonalne wsparcie. Bez względu na to, czy potrzebujesz nas na budowie, w zakładzie przemysłowym czy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jesteśmy gotowi, aby Ci pomóc.

5. Specjalizujemy się w dużych i trudnych zleceniach

Jesteśmy specjalistami, gdy chodzi o trudne i skomplikowane zadania. Nasze doświadczenie pozwala nam podejmować się najbardziej wyzwanie, które wymagają szczegółowego planowania, przygotowania planów realizacji i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pracy kilku dźwigów jednocześnie. Mamy na koncie liczne projekty związane z budową, remontami, wyburzeniami i przebudowami na terenie takich obiektów jak fabryki, zakłady przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne, huty, elektrownie, elektrociepłownie, kopalnie, zakłady produkcyjne, wiadukty, mosty, prace drogowe czy specjalistyczne prace terenowe. Nasza motywacja? Tam gdzie inni odpuszczają, my mówimy – damy radę!

Potrzebujesz ofertę wynajmu dźwigu lub cennik?

Jeżeli potrzebujesz ofertę wynajmu żurawia, wycenę oferty lub cennik, nie czekaj, skontaktuj się z nami i umów na krótką rozmowę:

Wyślij e-mail na adres soltys@dzwigi.org

Zadzwoń pod całodobowy numer: +48 695 16 62 27

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

Dźwigi Zabrze