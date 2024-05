Skandynawski minimalizm czy industrialna surowość? Poznaj różne projekty wnętrz

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:34 pm• Ciekawostki

Istnieją wnętrza, w których można poczuć się jak u siebie. Czasami mniej oznacza więcej, jak ma to miejsce w przypadku minimalistycznego stylu skandynawskiego. Od lat cieszy się on dużą popularnością z uwagi na prostotę i funkcjonalność. Z kolei styl industrialny cechuje się surowymi, pozbawionym ozdobników wykończeniem oraz meblami z duszą. Dowiedz się więcej o tych dwóch stylach wnętrzarskich i postaw na projekty wnętrz w stylu dopasowanym do Ciebie.

Styl skandynawski, czyli minimalizm i prostota

Pomieszczenia urządzone w stylu skandynawskim są proste, jasne oraz funkcjonalne. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które cenią sobie przestrzeń pozbawioną przepychu oraz przesady. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu pomieszczenie jest przestronne i często wydaje się optycznie większe niż rzeczywistości.

Surowe drewno powoduje, że mieszkanie staje się nieco bardziej ocieplone, z kolei stonowane barwy, takie jak biel, odcienie szarości oraz brązu symbolizują chłód klimatu Europy Północnej, z którego wywodzi się ten styl. Dodatki utrzymane są zwykle w pastelowych odcieniach, wprowadzając do wnętrza harmonię oraz spokój.

Oprócz tego elementy we wnętrzach są z reguły wykonane z naturalnych materiałów, co kojarzy się z ekologią oraz naturą. Postaw na nieskomplikowaną estetykę i połącz funkcjonalność z ponadczasowością dzięki stylowi skandynawskiemu. Zdecyduj się wykorzystać ten ascetyczny styl w swoim wnętrzu.

Styl industrialny – przestrzeń przede wszystkim

Początki stylu industrialnego to okres wielkiej recesji lat 50 w Stanach Zjednoczonych. W konsekwencji upadku przedsiębiorstw wiele fabryk, hal produkcyjnych oraz magazynów pozostało opustoszałych. Stąd też styl industrialny to przede wszystkim wysokie sufity i ogromne okna.

Bardzo często kuchnia, salon czy sypialnia to jedno pomieszczenie. Styl industrialny cechują stonowane kolory – biel, beż oraz różne odcienie szarości. Podłoga to zwykle barwy drewna bądź betonu, tworzące kontrast z kolorami ścian. Styl industrialny cechuje także duża dowolność w kwestii doboru mebli – mają to być meble z duszą, a więc często są to oryginalne egzemplarze z pchlich targów. Dodaje to wnętrzu wyjątkowego charakteru, łącząc nowe ze starym.

Zwieńczeniem pomieszczeń w stylu industrialnym jest często oświetlenie. Są to zwykle lampy, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak żarówki. Urządź wnętrze w stylu industrialnym i ciesz się prostym, ale i oryginalnym stylem.

Styl skandynawski czy styl industrialny – wybierz odpowiedni styl dla siebie

Styl skandynawski i styl industrialny charakteryzują się wieloma podobieństwami – począwszy od minimalizmu i harmonii, a skończywszy na stonowanych barwach ścian. Jest między nimi jednak wiele różnic – styl skandynawski to przede wszystkim powrót do natury. Z kolei styl industrialny łączy nowoczesność oraz surowość. Styl skandynawski będzie odpowiednim wyborem dla osób, które cenią prostotę życia. Industrialny doskonale pasuje natomiast do osób kreatywnych, które szukają w pomieszczeniach nieustannych inspiracji.

Projekty wnętrz w dobrych rękach – powierz swoją przestrzeń profesjonalistom

Decydując się na zaprojektowanie swojego wnętrza w określonym stylu, warto powierzyć to zadanie profesjonalistom. Projektowanie to proces, który wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy technicznej. Fachowcy są w stanie dopasować potrzeby klienta do realnych możliwości pomieszczenia.

Dzięki temu efekt może być dopasowany do indywidualnych potrzeb, a jednocześnie trwały i estetyczny. Powierzenie projektu fachowcom jest gwarancją, że wnętrze znajdzie się w dobrych rękach. Powierz projekty wnętrz Pracowni Projektowania i Realizacji Wnętrz KODO, która ma odpowiednią wiedzę z zakresu designu, ergonomii, architektury oraz najnowszych trendów i ciesz się efektami przez długie lata.

~ artykuł sponsorowany

