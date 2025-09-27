Spacer historyczny po Mikulczycach – odkryj dzielnicę pełną tajemnic i zabytków

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:06 pm• Ważne w mieście

Muzeum w Zabrzu zaprasza mieszkańców i pasjonatów lokalnej historii na wyjątkowy spacer historyczny, który tym razem odbędzie się w jednej z najstarszych dzielnic miasta – Mikulczycach. To niepowtarzalna okazja, by wyruszyć w podróż w czasie i poznać miejsca, w których przeszłość spotyka się z teraźniejszością.

Spacer w głąb historii Mikulczyc

Mikulczyce to dzielnica o wyjątkowo bogatych dziejach, które sięgają średniowiecza. Do dziś można tu odnaleźć wiele pamiątek po dawnych mieszkańcach, świadczących o jej znaczeniu w przeszłości. Spacer historyczny, organizowany przez Muzeum w Zabrzu, odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku, w godzinach 9:00–13:00. Uczestnicy wyruszą sprzed przystanku tramwajowego przy ul. Zwrotniczej. Trasa będzie liczyć około pięciu kilometrów i potrwa około czterech godzin. Została przygotowana w taki sposób, aby pokazać różnorodność krajobrazów Mikulczyc – od naturalnych terenów zielonych, po historyczne zabytki architektury.

Najważniejsze punkty spaceru

Potok Mikulczycki – świadek dawnych czasów

Na trasie spaceru znajdzie się malowniczy potok Mikulczycki. To miejsce, które przez wieki stanowiło ważny element życia mieszkańców, pełniąc funkcje gospodarcze i użytkowe. Dziś jest naturalnym pomnikiem przyrody, przypominającym o pierwotnym krajobrazie Mikulczyc.

Ul. Lipowa – pozostałości średniowiecznego grodziska

Jednym z najciekawszych punktów spaceru będzie ulica Lipowa, gdzie do dziś można odnaleźć relikty średniowiecznego grodziska rycerskiego. To wyjątkowe miejsce, które pozwala wyobrazić sobie życie mieszkańców sprzed kilkuset lat. Tuż obok znajduje się kapliczka św. Jana Nepomucena, będąca symbolem pobożności dawnych pokoleń i wciąż otaczana szacunkiem przez lokalną społeczność.

Dawny dwór – serce majątku

W programie nie zabraknie wizyty przy dawnym dworze i jego zabudowaniach gospodarczych. To budynki, które przez długi czas odgrywały kluczową rolę w życiu Mikulczyc, będąc centrum zarządzania majątkiem ziemskim. Choć czasy świetności dworu minęły, nadal stanowi on ważny punkt na mapie dzielnicy.

Ślady rozwoju XIX i XX wieku

Na trasie znajdzie się również Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. Tarnopolskiej, budynek dawnej poczty oraz inne obiekty użyteczności publicznej, które pokazują, jak dzielnica zmieniała się wraz z rozwojem przemysłu i urbanizacji. To miejsca, które wielu mieszkańców wspomina z własnych lat szkolnych czy pierwszych kontaktów z instytucjami nowoczesnego miasta.

Drewniany kościół ewangelicko-augsburski

Jednym z najbardziej unikatowych miejsc na trasie będzie drewniany kościół ewangelicko-augsburski przy ul. Brygadzistów. Ta świątynia to przykład rzadkiej już dziś drewnianej architektury sakralnej, która stanowi niezwykle cenne dziedzictwo kulturowe regionu. Zbudowany w prostym, a jednocześnie pełnym wdzięku stylu, kościół jest świadectwem wielokulturowej historii Mikulczyc.

Miejsca pamięci i codziennego życia

Dawny cmentarz parafialny

Spacer obejmie również teren dawnego cmentarza parafialnego, który jest miejscem pamięci i refleksji. To tutaj można odnaleźć ślady po dawnych mieszkańcach Mikulczyc i ich losach, a także dostrzec, jak silne były więzi wspólnotowe w tej części Zabrza.

Osiedla robotnicze przy ul. Sztygarów

Na trasie znalazły się także osiedla robotnicze przy ul. Sztygarów. To niezwykle ważny fragment dziedzictwa przemysłowego Śląska, ukazujący codzienne życie górników i ich rodzin. Charakterystyczna zabudowa, proste układy mieszkań i bliskość zakładów pracy pokazują, jak wyglądała rzeczywistość tysięcy ludzi, którzy współtworzyli historię regionu.

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Nie zabraknie też wizyty w okolicy kościoła pw. św. Wawrzyńca – jednej z najważniejszych świątyń Mikulczyc. To miejsce od pokoleń skupia życie religijne i społeczne mieszkańców, pełniąc rolę nie tylko duchowego, ale i kulturowego centrum dzielnicy.

Zwieńczenie spaceru – Plac Norberta Kroczka

Ostatnim punktem spaceru będzie Plac Norberta Kroczka, historyczne serce Mikulczyc. To tutaj zakończy się wędrówka, a uczestnicy będą mieli okazję odpocząć i posilić się. Plac od lat pełni rolę centralnego miejsca spotkań i wydarzeń, a jego okolice są pełne lokalnej energii i wspomnień starszych mieszkańców.

Informacje praktyczne

Spacer odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku, w godzinach od 9:00 do około 13:00. Trasa liczy około pięciu kilometrów i potrwa około czterech godzin. Miejscem zbiórki będzie przystanek tramwajowy przy ul. Zwrotniczej. Organizatorzy zalecają, aby uczestnicy zabrali ze sobą wygodne obuwie z grubą podeszwą, ponieważ nawierzchnia będzie zróżnicowana – od asfaltu i kostki brukowej po polne oraz kamieniste ścieżki.

źródło: UM Zabrze

