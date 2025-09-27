XII Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:14 pm• Ważne w mieście

Po rocznej przerwie do Zabrza powraca jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na mapie Europy – Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320. Tegoroczna, dwunasta edycja odbędzie się pod hasłem AI REX i skupi się na roli sztucznej inteligencji w sztuce. Niezwykłe koncerty w industrialnych przestrzeniach zabrzańskiej kopalni Guido oraz w Filharmonii Śląskiej w Katowicach zapowiadają wydarzenie, które połączy tradycję z nowoczesnością.

Festiwal, który wyrósł z Zabrza

Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320 od lat przyciąga do Zabrza artystów i publiczność z całego świata. Jego unikalny charakter polega na zestawieniu muzyki klasycznej i współczesnej z przestrzeniami przemysłowymi, które same w sobie tworzą scenografię o niepowtarzalnym klimacie. Wybór podziemi kopalni Guido na miejsce koncertów nie jest przypadkowy – 320 metrów pod ziemią muzyka nabiera nowego wymiaru, a akustyka i aura tego miejsca sprawiają, że każdy występ staje się niezapomnianym przeżyciem.

Po rocznej przerwie organizatorzy postanowili powrócić z jeszcze większym rozmachem. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie sztuczna inteligencja – temat niezwykle aktualny, ale i kontrowersyjny w świecie sztuki. Pod hasłem AI REX zaprezentowane zostaną projekty muzyczne, które badają granice kreatywności człowieka i maszyn.

Hasło AI REX – sztuczna inteligencja w sztuce

Rola sztucznej inteligencji w kulturze i sztuce staje się coraz bardziej widoczna. Algorytmy komponują muzykę, tworzą obrazy i wspierają artystów w procesach twórczych. Festiwal im. Pendereckiego stawia pytanie: czy AI może być współtwórcą sztuki, czy raczej narzędziem w rękach człowieka? Odpowiedzi poszukają muzycy, kompozytorzy i publiczność w trakcie koncertów, które będą nie tylko prezentacją muzyki, ale i artystycznym eksperymentem.

Program festiwalu – koncerty w Zabrzu i Katowicach

Missa Brevis – duchowość w podziemiach

Festiwal zainauguruje koncert 30 października 2025 roku o godzinie 19:00 w Kaplicy św. Barbary w zabrzańskiej kopalni Guido. W kameralnej, sakralnej przestrzeni rozbrzmi Missa Brevis – dzieło, które w połączeniu z niezwykłą atmosferą kaplicy 320 metrów pod ziemią stworzy wyjątkowe doświadczenie duchowe i artystyczne.

Feniks. Kartki z nienapisanego dziennika – metafora odrodzenia

6 listopada 2025 roku o godzinie 19:00 publiczność ponownie zejdzie pod ziemię, by w sercu kopalni Guido wysłuchać projektu Feniks. Kartki z nienapisanego dziennika. Koncert ten będzie symboliczną opowieścią o odrodzeniu, pamięci i twórczości, a jego lokalizacja 320 metrów pod ziemią nada mu wyjątkowej dramaturgii i głębi.

UBU REX AI – finał w Filharmonii Śląskiej

Finałowy koncert odbędzie się 7 listopada 2025 roku o godzinie 19:00 w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Multimedialne widowisko UBU REX AI zapowiada się jako spektakl łączący muzykę, nowe technologie i sztuczną inteligencję w jednej scenicznej opowieści. Będzie to wydarzenie, które połączy klasyczne dziedzictwo z nowoczesnymi środkami wyrazu i stanie się mocnym akcentem kończącym festiwal.

Zabrze – industrialne serce festiwalu

Zabrze od lat konsekwentnie buduje swoją markę miasta kultury i przemysłu. Organizacja festiwalu w przestrzeniach kopalni Guido nie tylko promuje region, ale także przypomina o jego przemysłowym dziedzictwie. To właśnie kontrast pomiędzy ciężką, górniczą historią a delikatnością muzyki nadaje festiwalowi unikalny charakter. Publiczność, która zejdzie kilkaset metrów pod ziemię, otrzyma nie tylko koncert, ale całościowe doświadczenie, łączące sztukę, architekturę i historię.

Festiwal w hołdzie Pendereckiemu

Krzysztof Penderecki, wybitny polski kompozytor i dyrygent, pozostawił po sobie dziedzictwo, które inspiruje kolejne pokolenia artystów. Festiwal noszący jego imię nie tylko przypomina o dorobku mistrza, ale także wpisuje jego twórczość w nowy kontekst. To wydarzenie, które – zgodnie z duchem Pendereckiego – poszukuje nowatorskich rozwiązań i odważnie wkracza w przestrzenie dotąd nieeksplorowane.

Informacje praktyczne

XII Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320 odbędzie się w dniach od 30 października do 7 listopada 2025 roku. Koncerty zaplanowano w dwóch miejscach: w zabrzańskiej kopalni Guido oraz w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Szczegółowy program wraz z możliwością zakupu biletów dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.penderecki320.com

