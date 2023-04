Spadek po rodzicach – jak go podzielić?

Śmierć rodziców jest jednym z trudniejszych momentów, w życiu każdego człowieka. Trudności te nawarstwiają się, gdy dodatkowo, do kwestii związanych z organizacją pogrzebu doda się trudności związane z podziałem majątku po zmarłych rodzicach. Choć spadek po zmarłych rodzicach może stanowić ważny element w życiu i znacząco poprawić budżet rodziny, to równie często bywa źródłem konfliktów i sporów, które nieodpowiednio prowadzone, mogą się ciągnąć latami. Właśnie dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić podział majątku po rodzicach, tak by był on nie tylko sprawiedliwy, ale przede wszystkim zgodny z prawem.

Kto dziedziczy po zmarłych?

Zanim podejmiesz się zadania, związanego z podziałem majątku po zmarłych rodzicach, powinieneś wiedzieć, kto w rzeczywistości jest uprawniony do dziedziczenia. W Polsce obowiązują zasady dziedziczenia ustawowego. To znaczy, że w przypadku, gdy zmarły nie sporządził testamentu, wówczas cały jego majątek jest dzielony według ściśle określonych zasad. Pierwszeństwo w dziedziczeniu mają dzieci, następnie małżonek oraz rodzice zmarłego. Jeżeli w danym przypadku nie występują spadkobiercy w pierwszej linii, wówczas spadek przypada krewnym z drugiej linii i analogicznie w pozostałych przypadkach.

Jak dokonać podziału majątku?

Podział spadku po zmarłych rodzicach może być dokonany na wiele sposobów. Jednak zawsze powinien uwzględniać potrzeby i sytuacje życiową spadkobierców. Sytuacja jest znacznie prostsza, gdy spadkobiercy żyją w zgodzie i są w stanie pójść na ustępstwa, aby poprawić sytuację życiową członka rodziny, najbardziej wymagającego wsparcia. Wówczas spadek dzielony jest w sposób nieregularny. Znacznie częściej jednak dochodzi do sytuacji, w których majątek po zmarłych rodzicach dzielony jest na równe części.

W przypadku nieruchomości, możliwe jest podzielenie jej na części, sprzedaż i podział uzyskanych środków finansowych, bądź pozostawienie nieruchomości w majątku jednego ze spadkobierców, z uwzględnieniem konieczności spłacenia pozostałych osób uprawnionych do dziedziczenia. Taka forma podziału majątku po zmarłych rodzicach, w skład którego wchodzi nieruchomość jest zdecydowanie najczęściej spotykaną formą, pozwalającą na ograniczenie narastających konfliktów.

Jak uniknąć konfliktów?

Konieczność podziału majątku po zmarłych rodzicach często wiąże się z narastającymi konfliktami wśród spadkobierców. Emocje związane z utratą rodziców, a także kwestie etyczne, związane z koniecznością podziału majątku sprawiają, że rodzeństwo nie jest w stanie dojść do porozumienia. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, który doskonale odnajduje się w zawiłych przepisach prawnych. Dysponując wiedzą i doświadczeniem, przeprowadzi rodzinę przez ten trudny proces, proponując rozwiązania zgodne z prawem, a równocześnie sprawiedliwe dla wszystkich spadkobierców. Wykwalifikowany prawnik wskaże najlepsze rozwiązania, które uwzględnią potrzeby każdego ze spadkobierców, a także możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań.

Podział spadku po rodzicach to bez wątpienia trudne zadanie, jednak należy pamiętać, że może być wykonane bez narastających konfliktów, które zaburzą dalsze relacje rodzinne. Jednak aby to było możliwe, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów z Kancelarii Walterowicz (https://www.kancelaria-walterowicz.pl/). Zespół doświadczonych prawników pomoże Ci, w dokonaniu podziału spadku po rodzicach w taki sposób, by spełnić oczekiwania wszystkich spadkobierców, a gdy zajdzie taka konieczność, przeprowadzi przez proces mediacji lub arbitrażu, pomagając w rozwiązaniu sporu, bez konieczności angażowania sądu