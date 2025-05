Spółka na Słowacji w 2025 – kiedy warto ją wybrać zamiast działalności w Polsce?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:36 pm• Ciekawostki

W świecie biznesu, gdzie każda złotówka i każda godzina pracy mają znaczenie, coraz więcej przedsiębiorców z Polski zaczyna się zastanawiać: czy prowadzenie działalności za granicą może się opłacać bardziej niż w kraju? W 2025 roku, przy stale zmieniającym się otoczeniu podatkowym i legislacyjnym w Polsce, pytanie to nabiera nowego wymiaru. Spółka na Słowacji to rozwiązanie, które kusi nie tylko niskimi kosztami, ale i większą przewidywalnością przepisów. Dla kogo taka decyzja ma sens? Czy to rozwiązanie tylko dla największych, czy może freelancer też może na tym zyskać? Sprawdźmy, w jakich sytuacjach rejestracja firmy za południową granicą może być nie tylko wygodna, ale wręcz rozsądna.

Dlaczego freelancerzy spoglądają w stronę Słowacji?

Wielu freelancerów, szczególnie tych działających w branżach kreatywnych i technologicznych, szuka sposobu na uproszczenie rozliczeń oraz ograniczenie biurokracji. W Polsce samozatrudnienie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ZUS, które – niezależnie od wysokości przychodów – są stałe i nierzadko stanowią poważne obciążenie finansowe. Tymczasem na Słowacji freelancerzy mogą prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie składki są powiązane z realnym dochodem, a nie z ryczałtową stawką. Dodatkowo, stawka CIT wynosząca 21% i transparentne prawo podatkowe sprawiają, że łatwiej jest zaplanować przyszłość.

Co więcej, proces zakładania firmy na Słowacji jest szybki, cyfrowy i znacznie mniej skomplikowany niż w Polsce. Brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przy niższych dochodach to kolejna zaleta. Freelancer, który świadczy usługi dla klientów międzynarodowych, zyskuje też możliwość rozliczania się w euro, co bywa korzystne przy wahających się kursach walut. W rezultacie, spółka słowacka staje się nie tylko alternatywą, ale też narzędziem pozwalającym na efektywne zarządzanie finansami i ograniczenie ryzyka.

E-commerce i słowacka jurysdykcja – duet z potencjałem

Branża e-commerce nieustannie się rozwija, a granice między rynkami zacierają się z dnia na dzień. Dla właścicieli sklepów internetowych, prowadzenie działalności na Słowacji może oznaczać niższe koszty operacyjne i korzystniejsze rozliczenia VAT przy sprzedaży międzynarodowej. Słowackie przepisy w zakresie handlu elektronicznego są zharmonizowane z unijnym prawem, ale nie tak restrykcyjne, jak ich polskie odpowiedniki. Przedsiębiorca, który decyduje się na taki krok, może liczyć na większą elastyczność przy budowaniu strategii sprzedażowej.

Rejestracja spółki na Słowacji daje również dostęp do lokalnych operatorów płatności oraz magazynów typu fulfilment, co znacząco ułatwia logistykę i pozwala zredukować czas dostawy. Jeśli dodamy do tego niższe koszty pracownicze i mniejsze obciążenia fiskalne, staje się jasne, dlaczego właściciele e-sklepów coraz częściej decydują się na tę formę ekspansji. Serwis https://www.thompsonstein.com/spolka-za-granica/spolka-na-slowacji/ dokładnie opisuje, jak wygląda proces zakładania firmy na Słowacji i jakie formalności należy spełnić, by rozpocząć sprzedaż online z zagraniczną strukturą.

Firmy IT – większa elastyczność i podatkowy oddech

Branża IT to kolejna grupa zawodowa, która wyjątkowo dobrze odnajduje się w słowackiej jurysdykcji. Deweloperzy, programiści, specjaliści DevOps i startupy technologiczne często działają projektowo i zdalnie – co oznacza, że nie są przywiązani do konkretnej lokalizacji. Dzięki temu mogą swobodnie wybierać kraj rejestracji działalności, kierując się nie tylko lokalizacją klientów, ale również poziomem opodatkowania, dostępnością ulg i stabilnością przepisów.

Słowacja oferuje przyjazne środowisko dla innowacyjnych projektów, a spółki zarejestrowane tam mogą korzystać z różnych form wsparcia – m.in. programów dla start-upów i ulg badawczo-rozwojowych. Korzyścią jest również uproszczony system zatrudniania pracowników na kontraktach, co przekłada się na większą kontrolę kosztów. Dodatkowo, brak konieczności prowadzenia rozbudowanej dokumentacji ZUS czy PPK odciąża dział HR i księgowość. W branży, gdzie czas to pieniądz, taka efektywność może zrobić ogromną różnicę.

Firmy usługowe – czy warto przenieść się za granicę?

Dla firm świadczących usługi – niezależnie czy są to agencje marketingowe, kancelarie doradcze, czy przedsiębiorstwa szkoleniowe – Słowacja może być opcją wartą rozważenia. Zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów prowadzenia działalności w Polsce, które niejednokrotnie przewyższają realne przychody z usług. Niższe opodatkowanie, proste procedury administracyjne i możliwość optymalizacji struktury firmy sprawiają, że wiele podmiotów szuka lepszych warunków działania właśnie po drugiej stronie Tatr.

Dużą przewagą Słowacji jest stabilne i zrozumiałe prawo gospodarcze, które pozwala przedsiębiorcom planować długoterminowo. Przeniesienie firmy może również oznaczać łatwiejszy dostęp do europejskich rynków i klientów, co dla firm usługowych operujących w modelu B2B lub B2C jest dużym atutem. Dodatkowo, możliwość współpracy z lokalnymi partnerami, którzy znają realia słowackiego rynku, pozwala lepiej dopasować ofertę i zyskać przewagę konkurencyjną.

Czy to rozwiązanie dla Ciebie?

Założenie spółki na Słowacji nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, ale w wielu przypadkach może okazać się znacznie bardziej opłacalne niż kontynuowanie działalności w Polsce. Freelancerzy, właściciele sklepów internetowych, specjaliści IT czy przedsiębiorcy usługowi – wszyscy oni mogą znaleźć w słowackiej jurysdykcji przestrzeń do rozwoju, większej swobody i mniejszych obciążeń. Decyzja o przeniesieniu firmy powinna być poprzedzona analizą konkretnej sytuacji, ale jedno jest pewne – w 2025 roku warto przynajmniej rozważyć tę opcję. A jeśli zastanawiasz się, jak to zrobić krok po kroku – wsparcie ekspertów i sprawdzona wiedza to podstawa. Nie warto działać po omacku, skoro można wykorzystać doświadczenie innych i zacząć działać na własnych zasadach.

