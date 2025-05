Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:20 pm• Ciekawostki

Dzieci rosną bardzo szybko, dlatego takie rzeczy jak materac są niezwykle istotne. Nie może być za mały i za cienki. Dopasowanie do łóżka to jedno, ale bardzo ważne jest także dopasowanie do wzrostu i wagi. Dziecko potrzebuje dużo miejsca nie tylko na sen, ale też na zabawę w ciągu dnia i to również koniecznie trzeba wziąć pod uwagę podczas zakupów.

Jeden materac wiele możliwości

Materac dla dziecka powinien zapewniać bezpieczny i komfortowy sen w każdych warunkach. Jeśli masz mniej miejsca w pokoju dziecięcym, kup nieco mniejsze łóżko, ale nigdy nie oszczędzaj na przestrzeni do spania. Dziecko jest ruchliwe i potrzebuje wiele miejsca, zarówno w czasie snu, jak i podczas zabawy. Częste zmienianie pozycji ciała, wiercenie się, a w ciągu dnia podskoki czy fikołki wykonywane na łóżku to normalność. Dziecko rośnie i przychodzi czas, że dotychczasowe łóżko staje się za małe. Wtedy musisz pomyśleć o zmianie materaca na większy, który zapewni dziecku zdrowy i komfortowy sen oraz mnóstwo miejsca na zabawki. Materac 140×180 to świetny wybór także dla rodziców, którzy mogą wraz ze swoja pociechą położyć się i czytać wspólnie bajki lub razem zasypiać.

Miękka i przewiewna pianka dla najbardziej wymagających

Duża oferta materacy może znacznie utrudniać wybór, dlatego warto zapoznać się z ich specyfikacją. Dla najmłodszych najlepsze są elastyczne, średnio-twarde pianki wysokoelastyczne, które idealnie podpierają kręgosłup w jego naturalnych krzywiznach. Dziecko będące w fazie wzrostu i kształtowania się narządów ruchu potrzebuje stabilnego materaca. Nie za miękkie i nie za twardy, który nie będzie nigdzie uciskał, a odciążał mięśnie i stawy. Po przebudzeniu dziecko nie poskarży się na ból i wstanie pełne energii.

Oprócz wygody bardzo ważna jest higiena, dlatego sprawdzaj dokładnie, z jakich materiału wykonany jest materac. Rekomenduje się wkłady z lateksu czy kokosa, które stanowią świetną barierę przed bakteriami. Pokrowce a naturalnej bawełny to również dobry pomysł na zabezpieczenie materaca przed zawilgoceniem i brudem. Zadbaj o każdy szczegół, aby Twoje dziecko miało zdrowy i spokojny sen, a Ty poczucie bezpieczeństwa o swoją pociechę.

