Stacja kontroli pojazdów zabrze

W Zabrzu pojawiła się nowa stacja kontroli pojazdów pod marką 4 safety

Nowa młoda ekipa przyjaznych diagnostów profesjonalnie i indywidualnie podchodzi do każdego samochodu. Nowe podejście w obsłudze klienta w Zabrzu jest od dawna oczekiwane. 4 safety gwarantuje, że klient nie będzie się czuł jak na granicy a wykwalifikowany diagnosta nie będzie celnikiem.

Zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych – powiedział nam właściciel Piotr Kozyra. W okresie letnim przegląd można wykonać nawet w niedzielę od 9 do 15. To świetna propozycja dla całej aglomeracji!

Mile widziane również motocykliści!

4 safety w Zabrzu powstało z myślą o nowej jakości przeglądów oraz nowym podejściu do klienta. Przyjedź do nas, zostaw nam kluczyki samochodu, a nasz diagnosta zajmie się resztą, nie angażując Cię w żaden sposób w proces badania technicznego samochodu.

Stacja Diagnostyczna – 4 Safety Zabrze