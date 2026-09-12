Teatr Nowy w Zabrzu rozpoczął sezon 2026/2027. Są nowe aktorki i zmiany w zespole

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:43 pm• Kultura, Ważne w mieście

Teatr Nowy w Zabrzu oficjalnie rozpoczął sezon artystyczny 2026/2027. Inauguracja była okazją do przedstawienia planów repertuarowych, powitania nowych aktorek oraz pożegnania dwojga wieloletnich członków zespołu. W spotkaniu uczestniczył także prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.

Teatr Nowy w Zabrzu przedstawił plany na nowy sezon

Podczas inauguracji dyrekcja Teatru Nowego – Beata Dąbrowiecka i Zbigniew Stryja – zaprezentowała najważniejsze plany na sezon 2026/2027.

W najbliższych miesiącach zabrzańska scena przygotowuje kolejne premiery, spektakle i spotkania z publicznością. Szczegółowego repertuaru ani terminów nowych premier w opublikowanym materiale nie podano.

Spotkanie miało również charakter organizacyjny i symbolicznie rozpoczęło kolejny sezon działalności jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych w Zabrzu.

Pożegnano Marię Stępień i Mariana Wiśniewskiego

Inauguracja była także momentem zmian w zespole Teatru Nowego.

Podczas spotkania pożegnano aktorkę Marię Stępień, której podziękowano za lata pracy na zabrzańskiej scenie i stworzone role.

Na emeryturę przechodzi również Marian Wiśniewski. Nie oznacza to jednak jego całkowitego rozstania z Teatrem Nowym – nadal ma pojawiać się na scenie i współpracować z zabrzańską placówką.

Dwie nowe aktorki dołączyły do zespołu

W sezonie 2026/2027 w zespole Teatru Nowego pojawią się także nowe twarze. Do zabrzańskiej sceny dołączyły Agata Dudacy oraz Maria Aniela Głubisz.

Inauguracja była pierwszą okazją do oficjalnego powitania obu aktorek w zespole.

Prezydent Zabrza spotkał się z zespołem teatru

W rozpoczęciu sezonu uczestniczył również prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Złożył zespołowi życzenia powodzenia i sukcesów w kolejnych miesiącach pracy artystycznej.

Podkreślił również znaczenie Teatru Nowego dla życia kulturalnego miasta.

Nowy sezon 2026/2027 przyniesie zabrzańskiej publiczności kolejne premiery i wydarzenia teatralne. Szczegółowy repertuar będzie prezentowany przez Teatr Nowy wraz z ogłaszaniem poszczególnych spektakli.

źródło: UM Zabrze / By Lestat (Jan Mehlich) – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3963106

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