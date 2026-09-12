Teatr Nowy w Zabrzu rozpoczął sezon 2026/2027. Są nowe aktorki i zmiany w zespole

Teatr Nowy w Zabrzu oficjalnie rozpoczął sezon artystyczny 2026/2027. Inauguracja była okazją do przedstawienia planów repertuarowych, powitania nowych aktorek oraz pożegnania dwojga wieloletnich członków zespołu. W spotkaniu uczestniczył także prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
Teatr Nowy w Zabrzu przedstawił plany na nowy sezon
Podczas inauguracji dyrekcja Teatru Nowego – Beata Dąbrowiecka i Zbigniew Stryja – zaprezentowała najważniejsze plany na sezon 2026/2027.
W najbliższych miesiącach zabrzańska scena przygotowuje kolejne premiery, spektakle i spotkania z publicznością. Szczegółowego repertuaru ani terminów nowych premier w opublikowanym materiale nie podano.
Spotkanie miało również charakter organizacyjny i symbolicznie rozpoczęło kolejny sezon działalności jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych w Zabrzu.
Pożegnano Marię Stępień i Mariana Wiśniewskiego
Inauguracja była także momentem zmian w zespole Teatru Nowego.
Podczas spotkania pożegnano aktorkę Marię Stępień, której podziękowano za lata pracy na zabrzańskiej scenie i stworzone role.
Na emeryturę przechodzi również Marian Wiśniewski. Nie oznacza to jednak jego całkowitego rozstania z Teatrem Nowym – nadal ma pojawiać się na scenie i współpracować z zabrzańską placówką.
Dwie nowe aktorki dołączyły do zespołu
W sezonie 2026/2027 w zespole Teatru Nowego pojawią się także nowe twarze. Do zabrzańskiej sceny dołączyły Agata Dudacy oraz Maria Aniela Głubisz.
Inauguracja była pierwszą okazją do oficjalnego powitania obu aktorek w zespole.
Prezydent Zabrza spotkał się z zespołem teatru
W rozpoczęciu sezonu uczestniczył również prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Złożył zespołowi życzenia powodzenia i sukcesów w kolejnych miesiącach pracy artystycznej.
Podkreślił również znaczenie Teatru Nowego dla życia kulturalnego miasta.
Nowy sezon 2026/2027 przyniesie zabrzańskiej publiczności kolejne premiery i wydarzenia teatralne. Szczegółowy repertuar będzie prezentowany przez Teatr Nowy wraz z ogłaszaniem poszczególnych spektakli.
źródło: UM Zabrze / By Lestat (Jan Mehlich) – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3963106
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.