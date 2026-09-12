Wielki Dzień Pszczół w Zabrzu. Warsztaty, gry i spotkania w Ogrodzie Botanicznym

W niedzielę, 13 września 2026 roku, w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu odbędzie się Wielki Dzień Pszczół i Owadów Zapylających. Od godz. 11.00 do 15.00 zaplanowano spotkania poświęcone pszczołom i przyrodzie, warsztaty taneczne, rodzinne czytanie, gry oraz dodatkowe atrakcje. Wydarzenie odbędzie się na „Łące przy stawie”.
Wielki Dzień Pszczół rozpocznie się o godz. 11.00
Niedzielne wydarzenie w Miejskim Ogrodzie Botanicznym przy ul. Piłsudskiego 60 będzie okazją do poznania pszczół, miodu i innych zagadnień związanych z przyrodą. Organizatorzy przygotowali program zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Pierwsze spotkania rozpoczną się o godz. 11.00. W ramach „Rozmów na trawie” zaplanowano „Imiennik botaniczny”, a także spotkanie „Pszczoły miodne – małe bohaterki czy sprytne konkurentki” prowadzone przez Pasiekę Pasjonata. W programie znalazło się również spotkanie „Z przyrodą po angielsku” przygotowane przez CLAN CITY.
Pszczele warsztaty taneczne i gra „Łąka kwietna”
O godz. 12.00 rozpocznie się „Latin GUCIO” – pszczele warsztaty taneczne dla dzieci i dorosłych.
Pół godziny później uczestnicy będą mogli zagrać w „Łąkę kwietną”, grę karcianą stworzoną przez Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.
O godz. 12.45 zaplanowano warsztaty dla rodziców pod hasłem „Co warto czytać dzieciom?”.
Wielkie Bzzzzytanie i rozmowy o miodzie
Kolejny punkt programu rozpocznie się o godz. 13.30. „Wielkie Bzzzzytanie” będzie spotkaniem o pszczołach przy książkach, połączonym z głośnym czytaniem.
O godz. 14.00 powrócą „Rozmowy na trawie”. W programie znalazło się spotkanie „Zatopieni w miodzie” z Pasieką Pasjonata oraz temat poświęcony cmentarzom jako zielonym wyspom miejskim i cmentarnym łąkom kwietnym.
Dodatkowe atrakcje dla uczestników
Przez czas trwania wydarzenia na uczestników mają czekać również dodatkowe aktywności. Wśród nich organizatorzy zapowiadają:
- „Przychodnię pod Wierzbą Opowieści”,
- „Miodzio zakładki”,
- granie na trawie,
- „Świeczki na kole”,
- pokaz samochodu kolekcjonerskiego.
Wielki Dzień Pszczół odbędzie się 13 września w godz. 11.00–15.00 w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 60.
Wstęp do ogrodu odbywa się zgodnie z obowiązującym cennikiem Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Organizatorzy zastrzegają również możliwość odwołania wydarzenia z przyczyn od nich niezależnych, m.in. w przypadku intensywnych opadów deszczu lub zmian w harmonogramie.
źródło: Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.