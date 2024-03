Trzynasta Gala 'Zabrzańskie Ateny’: Wyróżnienia dla Zasłużonych dla Miasta

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:35 pm• Ważne w mieście

W pięknych wnętrzach Hotelu Diament w Zabrzu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – trzynasta już gala wręczenia „Zabrzańskich Aten”. To prestiżowe wyróżnienie, przyznawane przez prezydent miasta Małgorzatę Mańkę-Szulik, doceniło indywidualności i instytucje, które swoją działalnością wpisują się w rozwój i promocję Zabrza. Statuetki, dzieło prof. Krzysztofa Nitscha, trafiły do rąk laureatów w kategoriach Medycyna i Nauka oraz Gospodarka i Przedsiębiorczość, podkreślając ich wkład w budowanie nowoczesnego oblicza miasta.

Gala „Zabrzańskie Ateny” to nie tylko moment uhonorowania zasłużonych, ale również okazja do świętowania sukcesów, które przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku Zabrza jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom i inwestorom. Laureaci, dzięki swoim osiągnięciom, pokazują, że Zabrze to miasto, gdzie myśl, wiedza i kreatywność prowadzą do realnych zmian na lepsze.

W tym roku, nagrody „Zabrzańska Atena” ponownie potwierdziły, że Zabrze jest miejscem, gdzie docenia się pracowitość, innowacyjność i zaangażowanie. Uroczystość, uświetniona występem wybitnej mezzosopranistki Roksany Wardengi, pozostawiła niezapomniane wrażenia i stanowiła inspirację do dalszego działania na rzecz miasta i jego mieszkańców.

źródło: UM Zabrze/ fot.Pawel JaNic Janicki

