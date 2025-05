Ulica Spokojna Zabrze

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:40 pm• Ciekawostki

Ulica Spokojna w Zabrzu to jedna z mniej znanych, ale istotnych arterii miasta, położona w dzielnicy Dzielnica Skłodowskiej-Curie. Jej nazwa odzwierciedla atmosferę tej części miasta, gdzie dominuje spokój i kameralność.

Lokalizacja i przebieg ulicy Spokojnej w Zabrzu

Ulica Spokojna znajduje się w centralnej części Zabrza, w dzielnicy Skłodowskiej-Curie. Jej kod pocztowy to 41-800. Ulica ta łączy się z innymi ważnymi ulicami miasta, takimi jak ulica Cieszyńska czy ulica Szpitalna, co zapewnia dogodny dostęp do różnych części Zabrza.

Zabudowa i charakter ulicy

Zabudowa przy ulicy Spokojnej charakteryzuje się głównie kamienicami mieszkalnymi, typowymi dla śląskiej architektury miejskiej. Wiele z tych budynków pochodzi z początku XX wieku i zachowało swoje oryginalne detale architektoniczne. Ulica ta oferuje mieszkańcom spokojne otoczenie z łatwym dostępem do centrum miasta.

Punkty usługowe i instytucje

W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Spokojnej znajdują się różnorodne punkty usługowe i instytucje. Mieszkańcy mają dostęp do sklepów spożywczych, aptek, placówek edukacyjnych oraz placówek medycznych. Bliskość tych usług sprawia, że ulica Spokojna jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

Infrastruktura i komunikacja

Ulica Spokojna jest dobrze skomunikowana z resztą miasta. Dzięki bliskości przystanków komunikacji miejskiej mieszkańcy mają łatwy dostęp do różnych części Zabrza. Ponadto, ulica ta znajduje się w niedalekiej odległości od głównych arterii komunikacyjnych, co ułatwia podróżowanie zarówno samochodem, jak i transportem publicznym.

