Hala Zabrze

Zabrze, jako jedno z kluczowych miast aglomeracji śląskiej, oferuje szeroki wybór hal sportowych i magazynowych. Dzięki strategicznemu położeniu oraz rozwiniętej infrastrukturze, miasto przyciąga zarówno sportowców, jak i przedsiębiorców poszukujących odpowiednich obiektów do działalności. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik po najważniejszych halach w Zabrzu.

Hale sportowe w Zabrzu

Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR

Zlokalizowana przy ul. Matejki 6, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR to jeden z największych obiektów tego typu w Polsce. Oddana do użytku w połowie lat siedemdziesiątych, przeszła gruntowną modernizację. Obiekt umożliwia uprawianie dyscyplin takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, squash, tenis stołowy oraz sporty walki. Dodatkowo, w hali prowadzona jest działalność siłowni oraz klubu fitness. Obiekt jest również przystosowany do organizacji imprez sportowych i kulturalnych, koncertów, biesiad, wystaw, targów oraz konferencji.

Hala Sportowa “Pogoń”

Przy ul. Wolności 406 znajduje się Hala Sportowa “Pogoń”, która została zaadaptowana z byłej cechowni kopalni Zabrze-Bielszowice. Inauguracja hali miała miejsce 4 grudnia 1987 roku. Obiekt może pomieścić około 1000 widzów i jest miejscem rozgrywek szczypiornistów klubu Górnik Zabrze. Hala “Pogoń” odgrywa ważną rolę w historii sportu w Zabrzu, będąc miejscem wielu sukcesów drużyny piłki ręcznej.

Hale magazynowe i przemysłowe w Zabrzu

MOSiR – Baza magazynowa

MOSiR oferuje do wynajmu cztery hale magazynowe o powierzchni 6450 m² każda. Zlokalizowane w bezpośredniej bliskości trasy nr 78 i autostrady A1 (2,5 km), magazyny mają powierzchnię od 850 m² do 2150 m². Obiekty są parterowe, przystosowane do wysokiego składowania, bez ścian działowych, z możliwością ogrzewania. Wysokość magazynów wynosi od 7 m do 11 m, a bramy magazynowe mają wymiary 3,4 m x 3,0 m. Cały teren jest ogrodzony, monitorowany i strzeżony całą dobę.

Fortress Logistic Park Zabrze

Fortress Logistic Park Zabrze to centrum logistyczne położone w centralnej części Aglomeracji Górnośląskiej, oferujące niemal 80 000 m² nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej do wynajęcia w ramach jednego budynku. Hala wysokiego składowania dostępna w tym parku może zostać elastycznie dostosowana do indywidualnych potrzeb najemców z różnych branż.

Zabrze Logistic Park

Zabrze Logistic Park oferuje hale magazynowe na wynajem w województwie śląskim. Magazyny są dostosowane do potrzeb najemców, oferując nowoczesne rozwiązania logistyczne.

Oferty wynajmu hal w Zabrzu

Na rynku dostępne są różnorodne oferty wynajmu hal magazynowych i produkcyjnych w Zabrzu. Przykładowo, na portalu Otodom dostępne są ogłoszenia dotyczące hal o powierzchni od 158 m² do 2000 m², zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Ceny wynajmu wahają się w zależności od lokalizacji, standardu obiektu oraz dostępnych udogodnień.

Podsumowanie

Zabrze oferuje szeroki wybór hal sportowych i magazynowych, dostosowanych do różnorodnych potrzeb. Od nowoczesnych obiektów sportowych, takich jak Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, po zaawansowane centra logistyczne, jak Fortress Logistic Park Zabrze, miasto stanowi atrakcyjną lokalizację zarówno dla sportowców, jak i przedsiębiorców. Dzięki strategicznemu położeniu i rozwiniętej infrastrukturze, Zabrze pozostaje ważnym punktem na mapie obiektów sportowych i przemysłowych w Polsce.

