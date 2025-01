Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:31 pm• Gierałtowice

Urząd Gminy Gierałtowice to główny ośrodek administracji samorządowej w gminie położonej w południowej części powiatu gliwickiego. Zlokalizowany przy ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach, stanowi miejsce, w którym mieszkańcy załatwiają sprawy związane z bieżącymi potrzebami i funkcjonowaniem gminy. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, kompetentnej kadrze pracowników i przejrzystym zasadom obsługi, Urząd Gminy Gierałtowice skutecznie realizuje zadania publiczne, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Gierałtowice – podstawowe informacje

Adres: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

Telefon: 32 301 13 00, 32 301 13 01 (sekretariat)

Faks: 32 301 13 06

E-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl

Strona internetowa: gieraltowice.pl

NIP: 9691606909

REGON: 276257848

ePUAP: /fb7v0m07jw/SkrytkaESP

Godziny obsługi interesantów

Poniedziałek: 7.00–15.00

7.00–15.00 Wtorek: 7.00–15.00

7.00–15.00 Środa: 7.00–15.00

7.00–15.00 Czwartek: 7.00–17.00

7.00–17.00 Piątek: 7.00–13.00

Mieszkańcy mogą skorzystać z wydłużonych godzin pracy w czwartki (do godz. 17.00), co umożliwia załatwienie spraw nawet osobom pracującym w systemie zmianowym. W pozostałe dni tygodnia urząd czynny jest do godz. 15.00, natomiast w piątki do godz. 13.00.

Gmina Gierałtowice – zarys charakterystyki

Gmina Gierałtowice położona jest w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Tworzą ją sołectwa charakteryzujące się spokojnym, podmiejskim klimatem, a jednocześnie dogodną infrastrukturą drogową, umożliwiającą szybki dojazd do większych miast regionu. Głównym zadaniem władz gminy jest zrównoważony rozwój obszaru, który łączy troskę o tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki, oświaty i ochrony środowiska.

Zadania i kompetencje Urzędu Gminy Gierałtowice

Realizacja zadań własnych i zleconych

Urząd Gminy w Gierałtowicach realizuje szeroki zakres zadań publicznych, wynikających z ustaw i uchwał Rady Gminy, w tym:

Zadania własne : związane bezpośrednio z funkcjonowaniem gminy (budowa i utrzymanie dróg, gospodarka komunalna, zarządzanie mieniem gminnym, rozwój sieci oświatowej itp.).

: związane bezpośrednio z funkcjonowaniem gminy (budowa i utrzymanie dróg, gospodarka komunalna, zarządzanie mieniem gminnym, rozwój sieci oświatowej itp.). Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: obejmują sprawy z obszaru ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych czy rejestracji stanu cywilnego.

W przypadku większości czynności biurowych i administracyjnych stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, a także wewnętrzne regulaminy Urzędu.

Struktura urzędu i nadzór Wójta

Urząd Gminy jest jednostką budżetową, za pośrednictwem której Wójt wykonuje powierzone ustawami zadania. Władze gminy kierują się zasadami przejrzystości oraz efektywności, co potwierdzają liczne komórki i referaty wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach (np. zarządzanie kryzysowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych, biuro audytu).

Wójt, jako szef urzędu, sprawuje bezpośredni nadzór nad kluczowymi obszarami, takimi jak np. obrona cywilna czy Urząd Stanu Cywilnego. Dodatkowo nadzoruje pracę Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Biura Radców Prawnych i Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, co zapewnia spójność działań wewnątrz urzędu.

Wójt Gminy Gierałtowice

Zakres obowiązków Wójta

Wójt, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, kieruje bieżącymi sprawami gminy, reprezentuje ją na zewnątrz, a także nadzoruje pracę Urzędu Gminy. Do jego kompetencji należy m.in.:

Kierowanie urzędem – dba o sprawne funkcjonowanie wszystkich referatów i komórek organizacyjnych. Reprezentowanie gminy – prowadzenie oficjalnych spotkań, udział w wydarzeniach i negocjacjach z partnerami zewnętrznymi. Wydawanie decyzji administracyjnych – podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Zarządzanie majątkiem gminy – w ramach zwykłego zarządu. Nadzór nad realizacją zadań zleconych – z administracji rządowej, w porozumieniu z odpowiednimi organami rządowymi lub samorządowymi. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego – upoważnia pracowników do rejestrowania aktów stanu cywilnego. Funkcje pracodawcy – wobec pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Organizacja akcji ratowniczych – w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof.

Uprawnienia Wójta

Wójt może delegować swoje kompetencje na Zastępcę bądź Sekretarza Gminy, np. w zakresie prowadzenia określonych spraw administracyjnych czy nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi. Ma prawo również udzielać pracownikom urzędu upoważnień do podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach.

Kluczowe komórki organizacyjne

Referaty i biura specjalistyczne

W strukturze Urzędu Gminy Gierałtowice działają m.in.:

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej – weryfikuje zgodność działań urzędu z przepisami i standardami, dba o efektywne zarządzanie publicznymi środkami.

– weryfikuje zgodność działań urzędu z przepisami i standardami, dba o efektywne zarządzanie publicznymi środkami. Biuro Radców Prawnych – zapewnia obsługę prawną, opiniując uchwały oraz projekty aktów prawnych.

– zapewnia obsługę prawną, opiniując uchwały oraz projekty aktów prawnych. Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych – wspiera gminę w przygotowywaniu wniosków i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych lub krajowych programów dotacyjnych.

– wspiera gminę w przygotowywaniu wniosków i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych lub krajowych programów dotacyjnych. Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej – odpowiada za bezpieczeństwo i koordynację działań w sytuacjach zagrożeń.

– odpowiada za bezpieczeństwo i koordynację działań w sytuacjach zagrożeń. Urząd Stanu Cywilnego – rejestruje akty urodzeń, małżeństw, zgonów oraz prowadzi ewidencję ludności.

Inspektorzy i Pełnomocnicy

Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pracują także m.in. Inspektor BHP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych czy Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich celem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia w ważnych obszarach funkcjonowania gminy.

Dlaczego warto odwiedzić Urząd Gminy Gierałtowice?

Szeroki zakres usług – od rejestracji stanu cywilnego, przez wydawanie dowodów osobistych, aż po sprawy związane z podatkami lokalnymi. Przejrzysta organizacja – możliwość uzyskania informacji o strukturze urzędu i pełniących funkcje pracownikach, co ułatwia kontakt i przyspiesza załatwianie spraw. Nowoczesna komunikacja – kontakt telefoniczny, e-mail oraz platforma ePUAP, zapewniająca możliwość składania wniosków elektronicznie. Przyjazne godziny otwarcia – wydłużony czas pracy w czwartki (do godz. 17.00) pozwala na załatwienie spraw również osobom pracującym w standardowych godzinach urzędowych. Dbałość o rozwój gminy – Urząd jest zaangażowany w liczne projekty inwestycyjne, remonty dróg i działania społeczne, poprawiające jakość życia mieszkańców.

Jak się skontaktować i dojechać?

Siedziba Urzędu Gminy mieści się przy ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach (44-186), łatwo dostępnej zarówno dla kierowców, jak i osób korzystających z transportu publicznego (autobusów kursujących w obrębie powiatu gliwickiego). Mieszkańcy mogą składać pisma osobiście w kancelarii urzędu lub przesyłać je ePUAP-em. Wszystkie szczegółowe informacje o wydziałach, referatach i pracownikach można znaleźć na oficjalnej stronie: www.gieraltowice.pl.

Visited 27 times, 5 visit(s) today