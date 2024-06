Wakacyjne remonty w Zabrzańskich Szkołach: inwestycje w infrastruktury edukacyjne

Napisane przez mikolajczarnecki• 3:56 pm• Ważne w mieście

Wakacje rozpoczęły się z intensywnymi pracami remontowymi w zabrzańskich szkołach. Wśród najważniejszych inwestycji jest kompleksowy remont Przedszkola nr 41 przy ul. Nyskiej 21, obejmujący wymianę dachu, okien, drzwi, oraz modernizację kotłowni. W Szkole Podstawowej nr 26 im. Rodła w Mikulczycach odnawiana jest pracownia języka polskiego, a w Szkole Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza przy ul. Gdańskiej realizowany jest projekt „Ekologiczne podwórko” w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycje w Edukację

Przedszkole nr 41 przechodzi kompleksową modernizację, której koszt wynosi ponad półtora miliona złotych. Wymiana dachu, okien, drzwi, oraz modernizacja kotłowni z wymianą pieca gazowego to kluczowe elementy projektu. Przedszkole zyska również nowe posadzki, podwieszane sufity oraz odnowione ściany, co przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców Zabrza.

Modernizacja Pracowni

W Szkole Podstawowej nr 26 w Mikulczycach trwa remont pracowni języka polskiego. Prace obejmują wymianę posadzek, położenie gładzi i malowanie ścian, a także modernizację instalacji elektrycznej i zakup nowego wyposażenia. Dzięki tym działaniom, uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej i komfortowej przestrzeni edukacyjnej.

Ekologiczne Podwórko

Szkoła Podstawowa nr 14 realizuje projekt „Ekologiczne podwórko” w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Prace obejmują rozbiórkę asfaltowego placu, budowę podbudowy z kruszywa i ułożenie kostki brukowej przepuszczalnej dla wody. Projekt zakłada również modernizację bramy wjazdowej i budowę gier chodnikowych, a także nasadzenie nowych roślin miododajnych, co wzbogaci szkolny krajobraz i przyczyni się do edukacji ekologicznej uczniów.

Wakacyjne remonty w zabrzańskich szkołach to inwestycja w przyszłość dzieci i młodzieży. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprawi warunki nauki, zwiększy komfort i bezpieczeństwo uczniów oraz przyczyni się do rozwoju nowoczesnych i ekologicznych przestrzeni edukacyjnych. Miasto Zabrze konsekwentnie realizuje projekty, które mają na celu podniesienie standardów placówek oświatowych, odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności.

źródło: UM Zabrze

