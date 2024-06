Wystawił na sprzedaż wynajęty sprzęt. Grozi mu 8 lat.

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:45 pm• Ważne w mieście

Nieudana Próba Oszustwa w Zabrzu

Policja z Zabrza zatrzymała 32-letniego mężczyznę, który wynajął sprzęt nagłośnieniowy o wartości 4700 zł, a następnie próbował sprzedać go na portalu ogłoszeniowym. Incydent miał miejsce w Katowicach, gdzie wynajęty sprzęt szybko pojawił się w ogłoszeniach sprzedaży.

Szybka Interwencja Policji

Właściciel sprzętu zauważył ogłoszenie i zgłosił sprawę policji. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali podejrzanego. Podczas próby zatrzymania, mężczyzna próbował uciekać, co zakończyło się kolizją z zaparkowaną koparką. Zatrzymany, który był już wcześniej notowany, teraz odpowie za oszustwo i ucieczkę przed policją, co może skutkować karą do 8 lat więzienia.

Działania Prewencyjne

Ten incydent jest kolejnym przykładem na to, jak ważna jest czujność właścicieli wynajmowanego sprzętu i szybka reakcja służb porządkowych. Dzięki skoordynowanej akcji, udało się odzyskać wyłudzony sprzęt i zatrzymać sprawcę.

źródło: policja zabrze

