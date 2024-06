Bezpieczne Wakacje – Dzień Otwarty w Miejskim Ośrodku Kultury

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:49 pm• Ważne w mieście

Rodzinne Spotkanie na Zakończenie Roku Szkolnego

Już 15 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, przy ulicy 3 Maja 91a, odbędzie się wyjątkowy Dzień Otwarty pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do 14:00, oferując szeroką gamę atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Atrakcje na Każdy Gust

Głównym celem imprezy jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku. Na uczestników czeka mnóstwo aktywności, w tym dmuchańce, elektryczne samochodziki, malowanie buziek, tworzenie pomponów, szydełkowanie oraz popcorn i balony. Będzie można również spróbować swoich sił w gigantycznych szachach oraz uczestniczyć w pokazach Yoshinkan Aikido, organizowanych przez Stowarzyszenie Irimi.

Dodatkowo, strażacy zaprezentują wóz bojowy i jego wyposażenie, a policjanci i strażnicy miejscy będą znakować rowery, co pomoże zabezpieczyć je przed kradzieżą podczas wakacyjnych wojaży.

Kultura i Edukacja

W programie przewidziano także zwiedzanie wystawy prac Grzegorza Chudego, co stanowi nie tylko artystyczną, ale i edukacyjną atrakcję. Wystawa będzie dostępna o godz. 11:30, 12:30 i 13:30, a zwiedzanie odbywać się będzie w ciemności, co dodatkowo podkreśli jej wyjątkowy charakter.

Współpraca i Wsparcie

Całe wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z wieloma dzielnicowymi ośrodkami kultury oraz kinem ROMA. Warto również wspomnieć, że kawiarenka, działająca podczas imprezy, prowadzona będzie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, a zebrane środki zostaną przekazane na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet.

Podsumowanie

Dzień Otwarty to idealna okazja, aby w miłej i rodzinnej atmosferze przygotować się do nadchodzących wakacji, ucząc się jednocześnie, jak spędzić je bezpiecznie. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Zabrza do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu, które z pewnością dostarczy mnóstwo radości i wartościowej wiedzy.

źródło: um zabrze

