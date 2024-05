Z jakiego materiału lepiej wykonać meble: MDF, płyta wiórowa czy płyta pilśniowa

Przed wykonaniem zestawów mebli należy zdecydować, z jakiego materiału będą wykonane. W sprzedaży dostępne są różne opcje, ale najbardziej popularne to MDF, płyta wiórowa i płyta pilśniowa. Co lepsze? Przekonajmy się.

Zalety płyt MDF

Płyty MDF są uważane za najdroższy materiał, należy to od razu wziąć pod uwagę. Ale ich cechy są doskonałe:

przyzwoita waga;

lepsza odporność na wilgoć (można wykonać meble do łazienki lub kuchni);

płaska powierzchnia.

Ponadto płyta MDF jest łatwa w obróbce. W razie potrzeby płyty można pomalować na żądany kolor lub okleić folią.

Producenci oferują również różne rodzaje płyt MDF. W tym piaskowane, laminowane, fornirowane, odporne na ogień i wilgoć. Zastanów się, jakiej płyty MDF potrzebujesz, a następnie kup odpowiednią od Artekon.

Zalety płyt wiórowych

Płyty wiórowe uważane są za jeden z najtańszych materiałów budowlanych na rynku. Ich klasyfikacja jest również szeroka. W sprzedaży można wybrać płyty wiórowe o różnych klasach emisji:

E0 – nadaje się do produkcji mebli dziecięcych;

E1 —nadaje się do produkcji mebli do biura, kuchni, domu;

E2 – nadaje się do wykonywania mebli do pomieszczeń niemieszkalnych.

Płyta wiórowa charakteryzuje się dobrą odpornością na wilgoć. Jeśli to konieczne, możesz wybrać materiał odporny na wilgoć; lepiej wytrzyma wysoką wilgotność. Ponadto takie płyty są w stanie wytrzymać zmiany temperatury. Ich powierzchnia nie jest zbyt gładka, dlatego malowanie płyty wiórowej nie sprawdzi się. Dostępna jest jednak opcja laminowania lub powlekania tworzywem sztucznym.

Zalety płyty pilśniowej

Płyta pilśniowa jest wybierana do wykonania tylnych ścian i dna szafek. Ich powłoka jest dekoracyjna i pomalowana na żądany kolor — zgodnie z głównym odcieniem zestawu mebli. Odporność na wilgoć jest tutaj niska: jeśli materiał będzie miał kontakt z wodą przez dłuższy czas, ulegnie deformacji.

Płyta pilśniowa ma również niski koszt. Minimalna grubość — wystarczy jednak do wykonania tylnych ścian mebli. Ponadto płyta pilśniowa jest polimeryzowana neutralnymi klejami i jest uważana za całkowicie bezpieczną dla ludzi.

Zalecenia dotyczące wyboru materiału do produkcji mebli

Płyta pilśniowa używana jest wyłącznie do produkcji ukrytych elementów mebli takich jak tylne ściany. Dlatego główny wybór sprowadza się do dwóch opcji — MDF lub płyta wiórowa. Co jest lepsze?

Płyty MDF są mocniejsze, trwalsze i odporne na wilgoć. Ale ich cena jest wyższa. Płyta wiórowa jest tańsza, ale ma również nieco gorszą charakterystykę. Materiał ten można nazwać „złotym środkiem”, co czyni go optymalnym wyborem dla tych, którzy nie chcą przepłacać za MDF.