Zabrze: Nietrzeźwy Kierowca Powoduje Kolizję

Niebezpieczne Zachowanie na Drodze

W czwartek, około godziny 12:46, 57-letni kierowca volkswagena w Zabrzu uderzył w znak drogowy na ulicy Kasprowicza. Policjanci wezwani na miejsce zdarzenia ustalili, że mężczyzna miał ponad dwa i pół promila alkoholu w organizmie. Kierowca natychmiast stracił prawo jazdy i samochód.

Konsekwencje Nietrzeźwości za Kierownicą

Policja przypomina, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do dwóch lat więzienia oraz utratą prawa jazdy na okres od trzech do piętnastu lat. Prowadzenie pod wpływem alkoholu nie tylko naraża na surowe sankcje prawne, ale przede wszystkim stwarza ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Kampania Społeczna „Nie reagujesz – akceptujesz!”

To wydarzenie podkreśla znaczenie aktywnej postawy społecznej. Kampania „Nie reagujesz – akceptujesz!” zachęca obywateli do zgłaszania przypadków naruszeń prawa, w tym kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu. Dzięki współpracy z mieszkańcami, udało się zatrzymać wielu sprawców przestępstw i wykroczeń, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

źródło: policja zabrze

