Na pomoc jeżom! Rozpoczną nowe, spokojne życie w Zabrzańskim Ogrodzie Botanicznym

W okresie jesieni, jeże zaczynają aktywnie przygotowywać się do chłodniejszych miesięcy – konstruują gniazda i gromadzą pożywienie. Chociaż to właśnie teraz jesteśmy świadkami ich największej aktywności, nie oznacza to, że każdy jeż, który krzyżuje naszą drogę, potrzebuje naszej interwencji. Niemniej, są sytuacje, kiedy ludzka pomoc jest nieoceniona dla tych malutkich stworzeń. TAURON, znana firma energetyczna, jest jednym z tych, którzy postanowili wyciągnąć pomocną dłoń do tych jeży w potrzebie. Za chwilę, dokładniej 31 sierpnia o godz. 18.00, Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu będzie świadkiem unikalnego wydarzenia: Wielkiego Jesiennego Wygonu Jeży. Ssaki te, odzyskawszy zdrowie dzięki ludzkiemu wsparciu, rozpoczną tam kolejny etap swojego życia.

Podczas tego niezwykłego wydarzenia, uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, jak skutecznie wspierać jeże w sezonie jesieni. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym evencie, zwłaszcza rodziny z młodszym pokoleniem. Joanna Suwała, ekspertka z Kliniki Jeża MegaZwierza w Stanowicach (gm. Czerwionka-Leszczyny), której udało się uratować ponad 700 jeży, podzieli się z nami swoją pasją i doświadczeniem.