Zabrze: 69-latka straciła blisko 170 tys. zł przez fałszywe inwestycje internetowe

Policja ostrzega przed kolejnymi oszustwami inwestycyjnymi. 69-letnia mieszkanka Zabrza, skuszona internetową reklamą obiecującą szybkie i wysokie zyski z inwestycji w rynki walut, metali i paliw, straciła niemal 170 tysięcy złotych. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak niebezpieczne są tego typu oferty i jak łatwo paść ofiarą przestępców działających w sieci.

Jak działał mechanizm oszustwa?

Cała historia rozpoczęła się w maju bieżącego roku, gdy kobieta natrafiła w internecie na reklamę inwestycji, które miały zagwarantować szybki zysk. Po kliknięciu w link i wypełnieniu formularza kontaktowego, skontaktowali się z nią rzekomi doradcy finansowi.

Pod pozorem pomocy w procedurze inwestycyjnej przekonywali kobietę do kolejnych wpłat. Przez kilka miesięcy zwodzili ją, obiecując zyski i przedstawiając fałszywe raporty o rzekomych zyskach na kontach inwestycyjnych.

69-latka, nie mając doświadczenia w inwestowaniu, wykonywała wszystkie ich polecenia, w tym udostępniała dane oraz przelewała kolejne sumy. Zamiast zysku, ostatecznie straciła blisko 170 tysięcy złotych.

Dlaczego takie oszustwa są tak groźne?

Przestępcy internetowi doskonale znają mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że ofiara zaczyna im ufać. Najczęściej stosują:

Obietnicę szybkiego zysku – wysokie zarobki w krótkim czasie bez ryzyka.

Presję czasu – konieczność szybkiego podjęcia decyzji.

Pozorny profesjonalizm – kontakt telefoniczny z osobą podającą się za doradcę, przesyłanie dokumentów, fałszywe platformy inwestycyjne.

Techniczne manipulacje – prośby o zainstalowanie programów do zdalnego sterowania komputerem, które pozwalają oszustom przejąć kontrolę nad urządzeniem i bankowością internetową.

Ostrzeżenie Policji – na co uważać?

Policjanci apelują do mieszkańców o rozwagę i ostrożność. Jeśli telefonicznie lub mailowo skontaktuje się z Tobą ktoś, kto:

chce szybko uzyskać Twoje dane osobowe lub bankowe,

oferuje inwestycje w kryptowaluty, metale, ropę czy inne surowce z gwarancją szybkiego zysku,

namawia do instalacji oprogramowania umożliwiającego zdalne sterowanie komputerem,

– zatrzymaj się i zastanów!

Jak chronić się przed oszustami?

Nie ufaj reklamom obiecującym szybki zysk – profesjonalne inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem.

Skonsultuj decyzję z bliskimi – opowiedz o propozycji rodzinie lub znajomym, zanim wpłacisz pieniądze.

Sprawdź firmę – zweryfikuj, czy podmiot oferujący inwestycję posiada licencję KNF lub działa legalnie.

Chroń swój komputer i telefon – nigdy nie instaluj programów z nieznanych źródeł, które dają innym dostęp do Twojego urządzenia.

Reaguj szybko – jeśli podejrzewasz, że zostałeś oszukany, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i zgłoś sprawę policji.

Zabrze nie jest odosobnione – skala problemu rośnie

Sprawa 69-latki z Zabrza to tylko jeden z wielu podobnych przypadków w regionie i całym kraju. Coraz częściej oszuści wykorzystują media społecznościowe i reklamy internetowe, by docierać do potencjalnych ofiar. Często podszywają się także pod znane instytucje finansowe lub wykorzystują wizerunki znanych osób w celu uwiarygodnienia oferty.

Podsumowanie

Historia mieszkanki Zabrza pokazuje, jak łatwo można paść ofiarą przestępców obiecujących szybki zysk w internecie. Strata blisko 170 tys. zł to dramatyczne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy kuszą się na tego typu propozycje.

Policja apeluje: zachowaj rozsądek, sprawdzaj źródła i nigdy nie podejmuj pochopnych decyzji inwestycyjnych.

źródło: Policja Zabrze

