Zatrzymanie mężczyzny za znęcanie się nad byłą partnerką

Policja z trzeciego komisariatu zatrzymała 23-letniego mężczyznę, który dopuszczał się przemocowych czynów wobec swojej byłej partnerki. W wyniku otrzymanych zgłoszeń, funkcjonariusze podjęli działania i przystąpili do zebrania materiału dowodowego. Po ustaleniu faktów, podejrzany został objęty policyjnym nadzorem oraz nałożono na niego zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania z nią bez jej wyraźnej zgody. Za przestępstwo popełnione przez mężczyznę grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.