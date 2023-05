Zabrzański Budżet Obywatelski, czyli ZBO, to jedna z największych inicjatyw partycypacyjnych w Polsce. To właśnie mieszkańcy Zabrza decydują o tym, na co przeznaczane będą środki publiczne. Właśnie ruszyła kolejna, dziesiąta już edycja tego przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem, wnioski można składać jeszcze tylko do 4 maja. Po wstępnej weryfikacji, która zakończy się 10 sierpnia, poznamy ostateczną […]