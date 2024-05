Zdobienia paznokci hybrydowych, które wykonasz samodzielnie bez żadnych kursów – będziesz zachwycona!

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:02 pm• Ciekawostki

Z błyskiem w oku patrzysz na salonowe zdobienia paznokci, których nie sposób odtworzyć w domowych warunkach bez odpowiednich szkoleń? Przedstawiamy kilka pomysłów na zdobienia paznokci hybrydowych, którym podołasz bez problemu, nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z robieniem paznokci hybrydowych w domu.

Naklejki – szybkie i proste zdobienia paznokci hybrydowych

Czasem najprostsze rozwiązania okazują się tymi najlepszymi. Kierując się tą zasadą, naklejki na paznokcie są szybkim, profesjonalnie wyglądającym zdobieniem paznokci hybrydowych, które wykona każdy. Wszystko sprowadza się w końcu do równego nałożenia naklejki na warstwę dyspersyjną lakieru hybrydowego (wzorem do góry), a następnie do zabezpieczenia stylizacji topem.

Choć naklejki mogą się jeszcze kojarzyć z niezbyt eleganckimi ozdobami, które były modne jakieś 20 lat temu, dzisiejsza oferta okazuje się zdecydowanie bardziej zróżnicowana. Do wyboru są zarówno kolorowe malunki okolicznościowe (np. świąteczne), jak i subtelne zdobienia z motywami roślinnymi czy geometrycznymi, w tym z efektem 3D. Wystarczy tylko dobór odpowiedniego rozmiaru i odrobina wprawy w manewrowaniu pęsetą, aby właściwie ułożyć naklejkę na płytce i gotowe – efektowne zdobienie, które wygląda niemal jak ręcznie malowane.

Zdobienie paznokci hybrydowych brokatem w postaci pyłku

Lubisz błysk na paznokciach? Chociaż oferta brokatowych lakierów jest obecnie bardzo bogata, nie zawsze zapewniają one efekt trójwymiarowego połysku, na którym Ci zależy? Takie zdobienia paznokci hybrydowych można zrobić przy użyciu specjalnych pyłków będących specyficznymi kosmetykami do stylizacji paznokci, które cechują się drobno sproszkowaną formą.

Na skutek specjalnej obróbki pyłek zmienia się w kolorową warstwę pokrywającą równomiernie całą płytkę i zapewniającą pożądany efekt wizualny. Do wyboru masz wiele efektownych zdobień z brokatowym wykończeniem, m.in. z wyrazistymi, dużymi cząsteczkami brokatu albo wręcz odwrotnie – z mikrodrobinkami, które dodatkowo mienią się w tęczowych odcieniach.

Jak nałożyć pyłek na paznokcie? Dozwolonych metod jest kilka, ale najprostsza sprowadza się do wtarcia go w warstwę dyspersyjną za pomocą poręcznej pacynki i zabezpieczenia stylizacji topem. Dla lepszej trwałości można nałożyć dwie warstwy topu.

Nietuzinkowe zdobienia paznokci hybrydowych – pyłki z efektami specjalnymi

Modne pyłki do paznokci nie ograniczają się tylko do propozycji z brokatowym wykończeniem. Ciekawe rezultaty zapewnią także kosmetyki, przy których użyciu nadasz płytce wygląd tafli szkła, metaliczny połysk lub opalizującą powierzchnię kojarzącą się ze skarabeuszem.

Jeśli już wiesz, jak nałożyć pyłek na paznokcie hybrydowe, wykonanie stylizacji zajmie Ci tyle samo czasu, co pomalowanie płytki lakierem w jednolitym kolorze. Efekt okaże się jednak znacznie bardziej zjawiskowy – zwłaszcza pod światło.

