Zostało klika dni na złożenie wniosku 800 plus

Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie wychowawcze 800 plus od czerwca, muszą się pospieszyć. Termin składania wniosków na aktualny okres świadczeniowy upływa z końcem czerwca. Do tej pory rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego złożyli wnioski na ponad 730 tys. dzieci.

Od 1 czerwca rozpoczął się nowy okres wypłaty świadczenia wychowawczego 800 plus, który potrwa do 31 maja 2026 roku. Wnioski można było składać już od 1 lutego, jednak aby otrzymać pieniądze

z wyrównaniem od czerwca, dokumenty należy przekazać do ZUS najpóźniej do 30 czerwca. – Zatem zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku, dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, a chcieliby mieć wypłacone świadczenie za miesiąc czerwiec. Natomiast rodzice czy opiekunowie, którzy prześlą wniosek w lipcu lub później, otrzymają świadczenie 800 plus dopiero od miesiąca złożenia formularza. Nie będzie możliwości uzyskania świadczenia za wcześniejsze miesiące – przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Terminem „czerwcowym” nie muszą się martwić rodzice nowonarodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o 800 plus, by otrzymać świadczenie od dnia narodzin. Ta sama zasada obowiązuje również w przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej.

Wnioski tylko elektronicznie, świadczenie niezależnie od dochodów w rodzinie

Wniosek o 800 plus można przekazać wyłącznie w formie elektronicznej – przez aplikację mobilną mZUS, PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna.

Ponad 479 tys. wniosków na 730 tys. dzieci w Śląskim

Do 19 czerwca do ZUS wpłynęło już 4,3 mln wniosków na 7 mln dzieci w całym kraju. W województwie śląskim złożono 479 582 wnioski na 730 720 dzieci. ZUS wypłaca świadczenia od początku czerwca, w skali kraju kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 5 mld zł. ZUS wypłaca świadczenie w kilku terminach 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia każdego miesiąca. Dodatkowo od lipca zostanie powołany nowy termin płatności przypadający na 24 dzień miesiąca.

800 plus dla uchodźców z Ukrainy

Od czerwca tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznania i wypłaty świadczenia 800 plus na dzieci dla uchodźców z Ukrainy. Obywatele Ukrainy, aby mogli otrzymać 800 plus, dzieci muszą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka), obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w polskiej szkole. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy obowiązek przedszkolny lub szkolny lub które mają ten obowiązek odroczony. – Jest to warunek niezbędny dla przyznania świadczenia wychowawczego dla tej grupy cudzoziemców oraz jego pobierania w kolejnych miesiącach. ZUS zarówno przy ustalaniu prawa do świadczenia, jak i co miesiąc przed każdą wypłatą, będzie weryfikował w systemie informacji oświatowej (SIO), czy dziecko uczęszcza do polskiej szkoły – informuje rzeczniczka.

Obowiązek szkolny dzieci z Ukrainy weryfikowany na podstawie informacji ze szkół

Szkoła ma obowiązek przekazać do SIO dane w związku z nauką ucznia w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, czyli np. od rozpoczęcia nauki w danej szkole, zaprzestania uczęszczania do szkoły.

Jeśli weryfikacja w SIO potwierdzi, że dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, przyznamy i wypłacimy świadczenie 800+. Jeśli dane w SIO tego nie potwierdzą, wyślemy do rodzica (na jego konto PUE ZUS) wezwanie do wyjaśnienia, dlaczego nie ma dziecka w rejestrze SIO. Jeśli w rejestrze był błąd, to po uzupełnieniu rejestru SIO przyznamy i wypłacimy świadczenie wychowawcze.

Od czerwca 2025 r. obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium swojego kraju (czyli ze statusem UKR), będę otrzymywać świadczenia wychowawcze w dwóch terminach: 22 i 24 dnia miesiąca

źródło: ZUS

