ZUS: w grudniu kolejne wypłaty świadczeń z programu Aktywny Rodzic

Wnioski w ramach programu Aktywny Rodzic rozpatrywane są sukcesywnie. ZUS będzie wypłacał świadczenia w danym miesiącu za miesiąc poprzedni.

Program Aktywny Rodzic obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: „Aktywni rodzice w pracy”, „Aktywnie w żłobku” i „Aktywnie w domu”.

Wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic można składać od 1 października wyłącznie drogą elektroniczną. W ramach programu ZUS wypłacił już ponad 317 mln zł. Wsparcie trafiło do ponad 272 tys. dzieci (dane na koniec listopada).

– Jesteśmy w procesie przyznawania świadczeń w ramach programu Aktywny Rodzic. Wnioski rozpatrywane są sukcesywnie. Każdy uprawniony do wsparcia z programu „Aktywny Rodzic” otrzyma świadczenie – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wszędzie tam, gdzie pojawią się wątpliwości ZUS kieruje sprawy do postępowań wyjaśniających. Na przykład niektóre problemy mogą być związane z koniecznością weryfikacji danych na koncie ubezpieczonego, z którego potwierdzamy aktywność zawodową, albo danych wprowadzanych do rejestru żłobków.

Kalendarz wypłat

Świadczenia z programu „Aktywny Rodzic” ZUS wypłaca w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad.

Wypłaty w ramach świadczenia „Aktywnie w żłobku” zaplanowane są na każdy 20. dzień miesiąca. Natomiast termin wypłaty dla pozostałych świadczeń z tego programu zaplanowany jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

– Aby rozpatrzyć wnioski o świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”, musimy sprawdzić, czy rodzice spełniają warunek aktywności zawodowej. Robimy to na podstawie danych z konta ubezpieczonego ZUS oraz informacji z rejestru Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dane te aktualizujemy w oparciu o informacje od pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Przekazują oni do ZUS dokumenty rozliczeniowe z podstawami wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu za miesiąc poprzedni – do 5, 15 i 20 dnia miesiąca – wyjaśnia rzeczniczka.

Ta sama zasada, dotycząca wypłaty świadczeń w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, dotyczy też „Aktywnie w domu” oraz „Aktywnie w żłobku”. Warto przypomnieć, że w każdym miesiącu placówki mają obowiązek wprowadzania do rejestru żłobków kwotę opłaty poniesionej przez rodzica za poprzedni miesiąc. Na tej podstawie ZUS przelewa następnie świadczenia „Aktywnie w żłobku” na rachunki żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Wnioski tylko przez internet

Rodzic może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyłącznie przez internet. Ma do wyboru jeden z czterech kanałów wnioskowania. Są to: platforma PUE ZUS (eZUS), aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna i portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programu rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia, jednak w trakcie jego obowiązywania mogą wielokrotnie zmieniać rodzaj świadczenia w ramach programu „Aktywny Rodzic”.

Aktywny rodzic a RKO

Jeśli rodzice pobrali już na dziecko pełne 12 tys. zł RKO, to z nowego programu mogą ubiegać się o jedno z dwóch świadczeń: „Aktywnie w żłobku” – jeśli dziecko uczęszcza do żłobka bądź „Aktywni rodzice w pracy” – jeśli rodzice są aktywni zawodowo, a dziecko nie chodzi do żłobka.

Jeśli rodzice pobierają na dziecko RKO, ale nie wykorzystali pełniej kwoty 12 tys. zł., to z nowego programu mogą się ubiegać o jedno z trzech świadczeń: „Aktywnie w żłobku”, „Aktywni rodzice w pracy”, a także „Aktywnie w domu”. Przy czym łączna kwota RKO i „Aktywnie w domu” nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko.

Jeśli prawo do RKO zostanie uchylone, ponieważ zostało przyznane świadczenie z programu „Aktywny rodzic”, to rodzic nie będzie już mógł ponownie wrócić do pobieranego wcześniej świadczenia RKO. Ale jeśli rodzice pobierają RKO w kwocie po 1 tys. zł miesięcznie, mogą je nadal pobierać na zasadzie praw nabytych do osiągnięcia limitu 12 tys. zł albo ukończenia przez dziecko 35. miesiąca życia.

Ciągłość wypłaty świadczeń

W celu zapewnienia ciągłości wypłacania świadczeń w okresie przejściowym, czyli w okresie rozpatrywania wniosku o nowe świadczenie, rodzice, którzy mieli przyznane prawo do RKO i złożyli wniosek o „Aktywnie w żłobku” albo „Aktywni rodzice w pracy”, albo „Aktywnie w domu”, w dalszym ciągu mieli wypłacane RKO.

Jako że nie można pobierać za jeden miesiąc dwóch świadczeń, RKO wypłacony za miesiące, za które zostało przyznane świadczenie „Aktywnie w żłobku”, „Aktywnie w domu” lub „Aktywni rodzice w pracy”, podlega rozliczeniu z ZUS.

W piśmie wysłanym w sierpniu br. na PUE ZUS do wszystkich klientów pobierających RKO ZUS informował, że nie jest możliwe łączenie pobierania świadczeń z RKO i programu „Aktywny Rodzic”, a decyzja co do wyboru konkretnego świadczenia leży po stronie rodziców.

