ZUS w Zabrzu otwarty w sobotę dla przedsiębiorców. Urzędnicy pomogą w rozliczeniu składki zdrowotnej

Do 22 maja płatnicy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Czasu zostało niewiele, dlatego ZUS w Zabrzu, w Tarnowskich Górach, w Bytomiu i w Gliwicach organizują dla przedsiębiorców 20 maja, w sobotę, dzień otwarty. Tego dnia w godz. od 9.00 do 14.00 na klientów czekać będą doradcy ZUS, którzy wyjaśnią, pomogą i podpowiedzą w zakresie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

– Serdecznie zapraszamy płatników, którzy jeszcze nie rozliczyli się ze składki zdrowotnej, do skorzystania z 20 maja z dyżuru ekspertów w placówkach ZUS w Zabrzu, w Bytomiu, Tarnowskich Górach i Gliwicach. Tego dnia, nasi pracownicy obecni w placówkach ZUS pomogą przedsiębiorcom w wypełnieniu tego obowiązku. Będzie można zapytać o to, jak sporządzić dokumenty w programie Płatnik, nasi pracownicy wyjaśnią też wątpliwości i trudności, które pojawiają się w trakcie wypełniania formularzy – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego. – Roczne rozliczenie składki zdrowotnej to nowy obowiązek dla płatników, stąd też nasza inicjatywa otwartych dni w sobotę, by na spokojnie, nasi klienci mogli przyjść do ZUS i uzyskać pomoc. Jak każda nowość, tak i ta, na początku może budzić obawy, niepewność, dlatego zachęcamy do odwiedzenia nas podczas sobotniego dyżuru i skorzystania z wiedzy naszych doradców – dodaje rzeczniczka.

Tego dnia, 20 maja 2023 r. w godz. 9.00-14.00, dostępni będą także konsultanci w Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr tel. 22 560 16 00. Obsługa telefoniczna klientów, odbędzie się na grupach tematycznych: płatnik merytoryka i pomoc techniczna.

Czasu na rozliczenie zostało niewiele

Ostateczny termin na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej upływa z dniem 22 maja, zatem czasu zostało naprawdę niewiele. Dlatego warto skorzystać z sobotniego dyżuru w ZUS. Ponadto każda osoba prowadząca działalność może uzyskać pomoc podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22-560-16-00 lub e-mailem cot@zus.pl. Wątpliwości pomogą rozwiać również doradcy płatnika składek dostępni w każdej placówce ZUS. Na stronie internetowej ZUS oraz na kanale Youtube udostępniony został też film szkoleniowy z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Ważne terminy

Roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok. Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. Natomiast jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

źródło: ZUS