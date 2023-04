Jak prowadzić księgowość w IT i e-commerce?

Nowoczesne technologie informatyczne mają coraz większy wpływ na nasze życie. Stąd też do najpopularniejszych zawodów należą informatycy i programiści, którzy często prowadzą własne dochodowe firmy. Jednocześnie coraz więcej zakładanych działalności gospodarczych funkcjonuje w sektorze e-commerce. Warto wiedzieć, jak prowadzić księgowość takich podmiotów, aby nie tylko była ona prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami, ale również pozwalała wykorzystać przysługujące im ulgi podatkowe.

Zarówno informatycy, programiści, jak i osoby zajmujące się handlem w sieci, to najczęściej osoby osiągające niemałe dochody, a co za tym idzie odprowadzające zwykle niemałe podatki. Dlatego w ich przypadku warto postawić na profesjonalną księgowość IT i specjalistów, którzy umiejętnie poprowadzą rozliczenia, dzięki czemu obciążenia podatkowe będą znacznie mniejsze.

Duży bonus dla kreatywnych

Nie zawsze przedsiębiorcy zajmujący się nowoczesnymi technologiami mają także wystarczającą wiedzę z zakresu rachunkowości. Wielu z nich niekoniecznie zdaje sobie sprawę z tego, jakie przywileje podatkowe im przysługują. Tymczasem jednym z nich jest ulga IP Box. Obowiązuje ona od początku 2019 roku i obejmuje dochód ze sprzedaży produktów lub usług z 5 proc. podatkiem z tytułu praw własności intelektualnej. Ulga ta jest bonusem dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na prowadzenie biznesu opartego o prawa własności intelektualnej, jak również działalności badawczo-rozwojowej. Mogą z niej skorzystać zarówno podatnicy płacący podatek od osób fizycznych (PIT), jak i osoby prawne, odprowadzające podatek CIT.

Promocja własności intelektualnej

Z ulgi IP Box mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które osiągają dochód z praw własności intelektualnej, która została wypracowana w ramach działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i przyczynia się do rozwoju innowacji technologicznych, choćby nowych zastosowań istniejących już produktów i usług. Aby skorzystać z ulgi IP Box, konieczne jest prowadzenie ewidencji IP, jak również związanych z tym wydatków i przychodów. Z tej niemałej ulgi podatkowej może skorzystać prawie każdy informatyk czy programista, który zarabia na sprzedaży licencji lub praw produktów, lub usług, które wytworzył.

W dodatku od ubiegłego roku możliwość skorzystania z ulgi IP Box ma szczególne znaczenie, gdyż od tego czasu obowiązują przepisy umożliwiające jednoczesne skorzystanie zarówno z ulgi IP Box, jak i ulgi B+R. W dodatku obecnie ulga ta pozwala już na odliczenie od podatku aż 200 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na projekty badawczo-rozwojowe.

Profesjonaliści potrzebni od zaraz

Również księgowość sklepu e-commerce rządzi się swoimi prawami. Prowadzenie tego typu biznesu jest niezwykle pracochłonne. Właściciel sklepu internetowego musi nie tylko zajmować się bieżącą obsługą zamówień, ich pakowaniem i wysyłaniem, ale również kontaktami z klientami oraz administracją sklepu. Stąd też warto zaufać profesjonalistom znającym specyfikę prowadzenia księgowości dla sklepów e-commerce. Nie tylko doradzą najkorzystniejszą formę rozliczenia, ale także zajmą się księgowaniem wszystkich dokumentów i kontaktami z urzędem skarbowym i ZUS-em.

Zarówno w przypadku specjalistów IT, jak i firm działających w e-commerce znaczenie ma sprawna obsługa księgowa. Dlatego idealnie sprawdzi się internetowa księgowość, która umożliwia przesyłanie faktur online, a do tego pozwala na dostęp do wszystkich dokumentów przez całą dobę z każdego miejsca będącego w zasięgu internetu.

Natomiast w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, oferuje indywidualną pomoc specjalisty. Jeśli do tego możliwe jest korzystanie z aplikacji do kontaktu z biurem rachunkowym online, która pozwala m.in. na łatwe fakturowanie i zawiera wiele przydatnych funkcji, to przedsiębiorca może czuć się całkowicie spokojny, jeśli chodzi księgowość jego firmy.