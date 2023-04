ZUS: Wniosek o 500 plus w kwietniu, wypłata już w czerwcu

Warto pośpieszyć się ze złożeniem wniosku o świadczenie 500 plus, bo to zapewni ciągłość wypłat. Osobie, która pobiera 500 plus i złoży kompletny oraz prawidłowy wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Tym samym rodzic czy opiekun będzie miał wypłatę świadczenia na konto bez żadnej przerwy.

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

– Rodzice i opiekunowie złożyli w województwie śląskim 381 tysięcy wniosków na 591 tysięcy dzieci. W całym kraju do 12 kwietnia wpłynęło 3,4 mln wniosków na 5,4 mln dzieci. Z tych złożonych wniosków 93 proc. świadczeń zostało już przyznanych, jednak pamiętać należy o tym, że sama wypłata świadczenia na nowy okres rozpocznie się od czerwca. Jednak już teraz większość złożonych wniosków jest już obsłużona – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną. Zakład zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikacja mZUS zawiera funkcje przyspieszające wypełnienie wniosku o 500 plus. Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane.

Kiedy wypłata świadczenia 500 plus



Składanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. rozpoczęło się 1 lutego 2022 r. – Pamiętajmy o tym, że od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia, jeśli rodzic zrobi to jeszcze w kwietniu, to ma wówczas zagwarantowaną wypłatę w czerwcu, czyli w pierwszym miesiącu nowego okresu świadczeniowego. Tym samym nie będzie miał żadnej przerwy w wypłacie 500 plus – tłumaczy rzeczniczka.

Poniżej terminy wypłat świadczenia 500 plus w zależności od daty złożenia wniosku

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,

od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,

od 1 do 30 czerwca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,

od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.

Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej co miesiąc.

W przypadku błędów we wniosku

Jeżeli wniosek złożony do ZUS jest nieprawidłowy, to ZUS wezwie wnioskodawcę do poprawienia dokumentu w ciągu 14 dni. Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów, ZUS wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy termin od 14 do 30 dni. – Wiadomość o tym, że rodzic czy opiekun musi poprawić lub uzupełnić wniosek otrzyma na swoim profilu na PUE, a ponadto taka informacja o elektronicznym piśmie z ZUS, będzie przesłana na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.