W tym roku wpłynęło do ZUS 11 677 wniosków o 500 plus w Zabrzu (licząc do 16.03.2023)

W województwie śląskim najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic. Od 1 lutego do 16 marca do ZUS ze stolicy naszego województwa wpłynęło ponad 20,4 tys., tuż za Katowicami znalazła się Częstochowa, z której do ZUS wpłynęło 15,6 tys. wniosków o 500 plus. Na trzecim miejscu jest Sosnowiec z liczbą 14,4 tys. wniosków, a tuż za nim Bielsko-Biała z 14,1 tys. wniosków.

Począwszy od czerwca, ZUS przekaże rodzicom oraz opiekunom dzieci aż do ukończenia 18. roku życia świadczenie 500 plus na kolejny okres. Aby rodzice mogli liczyć na nieprzerwane otrzymywanie wsparcia finansowego, powinni złożyć wniosek drogą elektroniczną przed upływem kwietnia. W województwie śląskim dotychczas wpłynęło 337 tysięcy wniosków dotyczących świadczenia 500 plus. Od początku lutego, ZUS na terenie całego kraju przyjął niemal 3 miliony wniosków o pomoc rodzinom.