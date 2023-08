44-latek groził ekspedientce i uszkodził drzwi. Grozi mu 5 lat więzienia

Do 44-letniego mężczyzny, który skierował groźby wobec pracownicy sklepu oraz wandalizował drzwi sklepowe, wprowadzono nadzór policyjny. Ten nie pierwszy raz był notowany za wykroczenia przemocą. Oskarżonemu grozi teraz nawet pięcioletni okres pozbawienia wolności.

Niewiele dni temu, funkcjonariusze z Komisariatu V Policji w Zabrzu otrzymali alarmujący sygnał o akcie wandalizmu oraz otrzymanych groźbach w jednym z punktów handlowych na ulicy Wajzera w Zabrzu . Osobą zaangażowaną okazał się 44-letni mieszkaniec Zabrza. Natychmiast po zdarzeniu, mundurowi zatrzymali mężczyznę i osadzili go w areszcie policyjnym. Detektywi z Wydziału Kryminalnego zebrali solidny materiał dowodowy, którego celem jest postawienie oskarżonemu zarzutów związanych z groźbami karalnymi oraz zniszczeniem mienia. Jak ustalono, podejrzany wkroczył do sklepu i wszczął awanturę z ekspedientką, którą znał. W trakcie spięcia, używając obraźliwych słów, zagroził jej życiem oraz uszkodził drzwi wejściowe, krusząc przeszklenie. W wyniku działań prokuratora, oskarżonemu został wprowadzony nadzór policyjny. Teraz 44-latek stoi w obliczu wyroku nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Do czasu zakończenia dochodzenia, zobowiązany jest do regularnego meldowania się na posterunku.

Częste konflikty międzyludzkie, gdy wymykają się spod kontroli, generują poważne trudności. Występujące w nich groźby to jedna z niewłaściwych form wyrażania niechęci, niezależnie od formy – czy to słownej, pisemnej, bądź gestem. Warto wiedzieć, że przypadki gróźb karalnych są ścigane na podstawie zgłoszenia pokrzywdzonej strony. W celu zwrócenia uwagi na sytuacje, w których ktoś odczuwa zagrożenie ze strony gróźb, niniejszy krótki przekaz powstał, aby pokazać, że nikt nie powinien pozostawać w cieniu obaw, a służby ścigania służą pomocą w tego rodzaju sytuacjach.

Miejmy na uwadze, że policja nie może rozpocząć postępowania bez aktywnego udziału osoby zagrożonej. Zgodnie z przepisami prawnymi, karnej odpowiedzialności podlega osoba, która grozi innemu człowiekowi popełnieniem przestępstwa, co można uznać za swoiste zapowiedzenie przyszłego wykroczenia, nie zaś wykroczenia samo w sobie (na przykład, groźba przekłucia opony rowerowej o wartości poniżej 500 złotych).