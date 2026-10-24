90-procentowa bonifikata dla urzędu pracy w Zabrzu. Radni zdecydują o opłatach za nieruchomość w centrum miasta

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:13 pm• Ważne w mieście

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu może otrzymać 90-procentową bonifikatę od rocznych opłat związanych z nieruchomością przy Placu Krakowskim 9. O udzieleniu ulgi zdecydują radni podczas sesji Rady Miasta zaplanowanej na poniedziałek, 26 października 2026 roku. To jeden z projektów uchwał dotyczących miejskich finansów i gospodarowania nieruchomościami.

W porządku obrad XLII sesji Rady Miasta Zabrze znalazł się projekt uchwały dotyczący udzielenia Powiatowemu Urzędowi Pracy 90-procentowej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną przy Placu Krakowskim 9.

Oznacza to, że w przypadku przyjęcia uchwały urząd pracy będzie korzystał ze znaczącego obniżenia opłaty związanej z zarządzaniem wskazaną nieruchomością.

Urząd pracy w Zabrzu może płacić tylko 10 procent rocznej opłaty

Projekt przewiduje bonifikatę w wysokości 90 procent. W praktyce oznaczałoby to, że po zastosowaniu ulgi do zapłaty pozostanie 10 procent należnej opłaty rocznej.

Trwały zarząd to forma prawna pozwalająca jednostkom organizacyjnym korzystać z nieruchomości publicznych w celu realizacji powierzonych im zadań. Wiąże się on z określonymi prawami i obowiązkami, w tym z ponoszeniem opłat.

Powiatowy Urząd Pracy jest instytucją realizującą zadania związane między innymi z aktywizacją zawodową, pośrednictwem pracy oraz obsługą osób bezrobotnych i pracodawców.

Udzielenie bonifikaty oznaczałoby ograniczenie kosztów ponoszonych przez jednostkę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.

W opublikowanym wykazie projektów uchwał nie podano kwoty, o jaką zmniejszyłaby się roczna opłata.

Radni zajmą się również podatkami na 2027 rok

Projekt dotyczący Powiatowego Urzędu Pracy jest jednym z jedenastu projektów uchwał przygotowanych na październikowe posiedzenie.

Wśród najważniejszych spraw znalazły się również propozycje ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2027 rok.

Radni będą także rozpatrywać zmiany w budżecie Zabrza na 2026 rok oraz aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2026–2048.

Porządek obrad przewiduje ponadto kwestie związane z organizacją Centrum Usług Wspólnych, finansowaniem zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zasadami dotyczącymi obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkolnych.

Sesja Rady Miasta Zabrze odbędzie się 26 października

XLII sesję Rady Miasta Zabrze zaplanowano na poniedziałek, 26 października 2026 roku, na godzinę 12.00.

Obrady odbędą się w sali nr 115 Urzędu Miejskiego przy ul. prof. Zbigniewa Religi 1. Przewidziano także transmisję internetową, dzięki której mieszkańcy będą mogli śledzić przebieg posiedzenia.

Na obecnym etapie 90-procentowa bonifikata dla Powiatowego Urzędu Pracy pozostaje propozycją. Ostateczna decyzja będzie zależała od wyniku głosowania radnych.

źródło: BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu, projekty uchwał na sesję Rady Miasta 26 października 2026 r.

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