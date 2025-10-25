Apteka Platan Zabrze – Super-Pharm

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:23 am• Ciekawostki

Poniżej znajdziesz kompletny, zwięzły i zweryfikowany opis apteki w Centrum Handlowym Platan – z godzinami otwarcia, adresem, kontaktem oraz praktycznymi wskazówkami dojazdu.

Apteka Super-Pharm w CH Platan łączy klasyczną aptekę z bogatą częścią dermokosmetyczną i drogerią. Dla klienta oznacza to szeroki wybór leków, wyrobów medycznych i pielęgnacji w jednym miejscu, a także fachowe doradztwo farmaceutyczne. Placówka działa w dużym, miejskim centrum handlowym z wygodnym parkingiem, co ułatwia szybkie zakupy „po drodze” – zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.

Pełne dane teleadresowe

Pełna nazwa: Apteka Super-Pharm – Centrum Handlowe Platan Zabrze

Adres: Plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze

Telefon (apteka): 32 775 92 48

Godziny otwarcia: poniedziałek–sobota 9:00–21:00; niedziele handlowe 10:00–20:00

Lokalizacja: Centrum Handlowe Platan (poziom parter – zgodnie z informacją najemcy)

Udogodnienia: parking centrum handlowego, możliwość połączenia zakupów aptecznych i drogerii w jednym punkcie.

Lokalizacja i dojazd

Apteka mieści się na terenie Centrum Handlowego Platan, przy reprezentacyjnym Placu Teatralnym. Obiekt znajduje się w samym Zabrzu, z łatwym dojazdem komunikacją i samochodem oraz rozbudowaną infrastrukturą parkingową centrum. To lokalizacja dogodna dla mieszkańców wielu dzielnic, a także osób przejezdnych, które chcą połączyć zakupy spożywcze, modowe i zdrowotne w jednym miejscu. Informacje o adresie i parametrach centrum (duża liczba lokali, miejsca parkingowe) potwierdzają, że to jeden z głównych punktów handlowych miasta.

Godziny otwarcia i dostępność

Apteka pracuje w szerokich godzinach – od rana do późnego wieczora przez cały tydzień. To szczególnie pomocne, gdy potrzebujesz zrealizować e-receptę po pracy lub pilnie kupić leki i środki medyczne przed wyjazdem. Aktualny harmonogram (pon.–sob. 9:00–21:00, niedziele handlowe 10:00–20:00) odpowiada godzinom funkcjonowania centrum, dzięki czemu łatwo połączyć kilka sprawunków podczas jednej wizyty.

Jakość obsługi i asortyment – czego się spodziewać?

Model Super-Pharm to połączenie apteki z drogerią i perfumerią. W praktyce dostajesz:

doradztwo farmaceutyczne w zakresie realizacji e-recept, odpowiedniego stosowania leków i bezpiecznych zamienników,

szeroki wybór dermokosmetyków i produktów pielęgnacyjnych (w tym marek aptecznych),

wygodę zakupów „w jednym miejscu” – bez konieczności odwiedzania kilku punktów.

To rozwiązanie docenią pacjenci, którzy obok farmaceutyków potrzebują sprawdzonych produktów do skóry wrażliwej czy akcesoriów medycznych.

Wskazówki praktyczne

Jeśli realizujesz większą e-receptę, przygotuj kod i PESEL – usprawnisz obsługę przy pierwszym okienku.

W godzinach szczytu (popołudnia w dni robocze) zaplanuj kilka minut zapasu na parkowanie i kolejkę.

W niedziele handlowe apteka działa krócej niż w tygodniu – sprawdź przed wizytą, czy to niedziela handlowa.

