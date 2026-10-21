W poniedziałek sesja Rady Miasta Zabrze. Radni zajmą się podatkami i budżetem

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:47 pm• Ważne w mieście

W poniedziałek, 26 października 2026 roku, odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Zabrze. W porządku obrad znalazły się m.in. projekty dotyczące stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2027 rok, zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Początek sesji zaplanowano na godz. 12.00.

Radni zajmą się podatkami w Zabrzu na 2027 rok

Jednymi z najważniejszych punktów poniedziałkowego posiedzenia będą projekty uchwał dotyczące lokalnych podatków.

Radni mają zająć się określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Zabrza na 2027 rok. W porządku obrad znalazł się również projekt dotyczący stawek podatku od środków transportowych na przyszły rok.

Sam porządek sesji nie wskazuje proponowanych wysokości poszczególnych stawek. Te będą wynikały z projektów uchwał przedstawianych radnym.

Zmiany w budżecie Zabrza i prognozie finansowej

Rada Miasta będzie również głosować nad zmianami w budżecie Zabrza na 2026 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2026–2048.

W porządku obrad znalazły się ponadto projekty dotyczące m.in. organizacji Centrum Usług Wspólnych oraz finansowania zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radni mają również rozpatrzyć kwestię tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze.

90-procentowa bonifikata dla Powiatowego Urzędu Pracy

Kolejny projekt przewiduje wyrażenie zgody na udzielenie 90-procentowej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością przy pl. Krakowskim 9 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

Wśród tematów sesji znalazło się także określenie wymagań dotyczących wniosku o sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego.

Radni mają również ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników oraz osób uczestniczących w działaniach związanych z zabezpieczeniem obszaru chronionego właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Jednym z punktów będzie ponadto stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy.

Sesja Rady Miasta Zabrze 26 października

XLII sesja Rady Miasta Zabrze została zwołana na 26 października 2026 roku na godz. 12.00. Obrady odbędą się w sali nr 115 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. prof. Zbigniewa Religi 1.

W programie przewidziano także sprawozdanie prezydenta miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, informacje z prac Sejmu i Sejmiku Województwa Śląskiego, pytania radnych, sprawy organizacyjne oraz wolne głosy i wnioski.

źródło: Rada Miasta Zabrze

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