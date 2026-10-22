Dzień Seniora w ZUS w Zabrzu i Tarnowskich Górach regionalnie i z wiedzą

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:10 am• Ważne w mieście

23 października (w piątek) Oddział ZUS w Zabrzu zaprasza na „Dzień Seniora w ZUS”. Odbędzie się on zarówno w zabrzańskiej siedzibie ZUS oraz w inspektoracie w Tarnowskich Górach. W Zabrzu dla seniorów wystąpi legendarny śląski piosenkarz i prezenter Mirek Szołtysek, a w Tarnowskich Górach będzie można skorzystać z regionalnych potraw i przetworów. Zarówno w Zabrzu, jak i w Tarnowskich Górach nie zabraknie wiedzy ekspertów z zakresu bezpieczeństwa, ale i przysługujących świadczeń.

Tegoroczny Dzień Seniora zapowiada się wyjątkowo. Dla uczestników przygotowano cykl ciekawych spotkań, które łączą edukację zdrowotną, cyfrową, artystyczną ekspresję oraz tradycyjną śląską biesiadę z udziałem ikony śląskiej estrady – Mirka Szołtyska. Prelekcje odbędą się w sali konferencyjnej, natomiast część wystawiennicza w holu budynku.

Harmonogram spotkania w sali konferencyjnej

00 – 10.30 „Zdrowie na co dzień – co warto wiedzieć ? Państwowa Inspekcja Sanitarna w Gliwicach

30 – 11.00 „Senior w cyfrowym świecie” Klub rozwoju cyfrowego

00 – 11.30 „Jesienne kolory życia” – warsztaty artystyczne

30 – 12.00 „Połednie z Mirkiem Szołtyskiem – pogodomy i pośpiewomy” – spotkanie z piosenkarzem

Dla uczestników przygotowano słodki poczęstunek i kawę.

Stoiska wystawienniczo-informacyjne (parter budynku Oddziału)

Równolegle, w tych samych godzinach: 10:00-13:00, na parterze budynku funkcjonować będzie tętniąca życiem strefa wystawiennicza. Odwiedzający będą mogli skorzystać z wiedzy ekspertów oraz zapoznać się z lokalną twórczością i produktami. Na seniorów czekać będą:

Eksperci ZUS, którzy udzielać będą informacji z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych, dodatków, pomoc w wypełnianiu formularzy, a także udostępnione zostaną materiały edukacyjne,

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu: charytatywny kiermasz ciasta, z którego dochód zasili szczytny cel.

Koła Gospodyń Wiejskich: prezentacja i degustacja śląskich przysmaków, tradycyjnych wypieków oraz domowych przetworów na zimę.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Gliwicach: edukacyjna ekspozycja grzybów, połączona z dystrybucją praktycznych gadżetów reklamowych.

Strefa Aktywności: kiermasz rękodzieła i warsztaty twórcze.

Dzień Seniora w Inspektoracie ZUS w Tarnowskich Górach

Również dla starszych klientów inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach przygotowano punkt wystawienniczy z okazji Dnia Seniora, 23 października, w godzinach od 9:00 do 13:00. Będzie można zakupić i zabrać ze sobą do domu regionalne specjały przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Karchowic, a policjanci z Tarnowskich Gór udzielą seniorom cennych porad na temat bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami oraz zasad ograniczonego zaufania.

– Dzień Seniora w ZUS to już tradycja. Od wielu lat przygotowujemy wydarzenia, ale tegoroczny program zabrzańskiego Oddziału ZUS to coś naprawdę wyjątkowego. Chcemy pokazać, że ZUS to nie tylko formalności i dokumenty, ale przede wszystkim miejsce przyjazne i otwarte na drugiego człowieka. Ogromnie cieszymy się, że nasze zaproszenie przyjął pan Mirek Szołtysek. Jego osoba to gwarancja doskonałej zabawy, śląskiego humoru i wspólnego śpiewu, który łączy pokolenia. Oczywiście nie zapominamy o edukacji i bezpieczeństwie – nasi doradcy oraz zaproszeni partnerzy będą do dyspozycji seniorów przez cały czas trwania wydarzenia. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w Dniu Seniora organizowanym przez Oddział ZUS w Zabrzu, w piątek 23 października – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

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