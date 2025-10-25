Napisane przez 26 października, 2025 12:19 am Ciekawostki

Notariusz Zabrze Rokitnica – lista kancelarii notarialnych

Notariusz Zabrze Rokitnica

Zabrze jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych Górnego Śląska, dlatego mieszkańcy dzielnicy Rokitnica często potrzebują wsparcia notariusza. Poniżej znajduje się zestawienie kancelarii notarialnych w Zabrzu, które obsługują klientów z Rokitnicy i całego miasta.

Kancelaria Notarialna Agnieszka Jędzura

Adres: ul. Wolności 299, 41‑800 Zabrze
Telefon: 32 275 61 48, 601 536 502
E‑mail: kancelaria@notariuszzabrze.com.pl

Kancelaria prowadzona przez notariusz Agnieszkę Jędzurę zapewnia pełną obsługę w zakresie czynności notarialnych – od sporządzania aktów notarialnych po poświadczenia dziedziczenia. Biuro znajduje się przy ul. Wolności w centrum Zabrza, co ułatwia dojazd mieszkańcom Rokitnicy.

Kancelaria Notarialna Joanna Kozok i Mateusz Kozok spółka cywilna

Adres: ul. Wolności 290/2, 41‑800 Zabrze
Telefony: 32 272 41 50, 692 227 873, 662 472 018
E‑maile: joannakozok@notariusz.pl
Joanna Kozok oraz Mateusz Kozok prowadzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych kancelarii notarialnych w Zabrzu. Oferują m.in. sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia podpisów, doręczanie oświadczeń i przechowywanie dokumentów. Lokalizacja przy ul. Wolności pozwala na łatwy dojazd z Rokitnicy.

Kancelaria Notarialna Joanna Taczewska

Adres: ul. 3 Maja 30/2, 41‑800 Zabrze
Telefon: 32 431 06 20
Notariusz Joanna Taczewska przyjmuje w biurze zlokalizowanym w ścisłym centrum, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Kancelaria zajmuje się m.in. sporządzaniem aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, darowizn oraz testamentów.

Kancelaria Notarialna Lidia Konopska‑Kula

Adres: ul. Dworcowa 8/1, 41‑800 Zabrze
Telefon: 531 306 003 (również 32 707 49 93)
E‑mail: kancelaria@notariusz‑zabrze.eu
Notariusz Lidia Konopska‑Kula od 2014 r. świadczy usługi notarialne, przestrzegając zasad etyki zawodowej. Kancelaria przygotowuje akty notarialne, poświadcza podpisy oraz przechowuje dokumenty. Dogodny dojazd do biura z Rokitnicy umożliwia pobliska ul. Dworcowa.

Zobacz również  Gdzie po lek Zabrze

Kancelaria Notarialna Marzena Kubacka‑Filas i Konrad Kozioł

Adres: ul. 3 Maja 20, 41‑800 Zabrze
Telefony: (32) 271 34 77, (32) 273 65 81, 536 148 142
E‑mail: kontakt@notariuszezabrze.pl
Spółka notarialna prowadzona przez Marzenę Kubacką‑Filas oraz Konrada Kozioła wykonuje wszystkie czynności notarialne wymagane przez prawo. Obsługują klientów indywidualnych i firmy, pomagając w sporządzaniu umów, pełnomocnictw oraz innych aktów notarialnych.

Kancelaria Notarialna Grażyna Wróbel i Andrzej Letkiewicz

Adres: ul. Wolności 311, 41‑800 Zabrze
Telefony: 32 271 20 00, 32 370 15 21, 517 610 414
E‑mail: wrobel.letkiewicz@onet.pl
Notariusze Grażyna Wróbel i Andrzej Letkiewicz prowadzą kancelarię w północnej części miasta. Zakres usług obejmuje sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenie podpisów oraz przechowywanie dokumentów. Dogodna lokalizacja przy ul. Wolności ułatwia dojazd z dzielnicy Rokitnica.

Kancelaria Notarialna Agata Bednarczyk‑Berendowicz

Adres: ul. Sikorskiego 118, 41‑809 Zabrze – Pawłów
Telefony: 661 429 411, 32 728 03 12
E‑mail: kancelaria@notariusz‑zabrze.net
Notariusz Agata Bednarczyk‑Berendowicz przyjmuje w dzielnicy Pawłów, w południowej części miasta. Kancelaria oferuje kompleksowe usługi notarialne, w tym przygotowywanie aktów dotyczących obrotu nieruchomościami, sporządzanie testamentów oraz poświadczenia podpisów.

Kancelaria Notarialna Adriana Górzny

Adres: ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 67/5, 41‑800 Zabrze
Telefony: 32 740 90 30, 608 301 009
E‑maile: kancelaria@notariuszzabrze.pl
Adriana Górzny prowadzi kancelarię przy rondzie Gen. Charlesa de Gaulle’a, skąd łatwo dotrzeć z Rokitnicy oraz innych dzielnic. Notariusz oferuje pełny zakres usług notarialnych i udziela informacji na temat wymaganych dokumentów oraz opłat.

Chociaż w dzielnicy Rokitnica nie ma dedykowanej kancelarii notarialnej, mieszkańcy mogą skorzystać z licznych biur działających w centrum Zabrza i sąsiednich dzielnicach. Powyższa lista zawiera minimum dziesięć sprawdzonych miejsc oferujących profesjonalne usługi notarialne, do których łatwo dotrzeć z Rokitnicy. Jeżeli prowadzisz kancelarię notarialną w Zabrzu i chcesz, aby znalazła się w naszym zestawieniu, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy także do zgłaszania wszelkich zmian, jeżeli podane dane teleadresowe wymagają aktualizacji.

Zobacz również  Apteka całodobowa Zabrze

Visited 10 times, 10 visit(s) today

Dodane przez Mikołaj Czarnecki

Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.

city kebab zabrze Poprzedni artykuł
City Kebab Zabrze Platan
Apteka Platan Zabrze - Super-Pharm Następny artykuł
Apteka Platan Zabrze – Super-Pharm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij