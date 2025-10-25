Notariusz Zabrze Rokitnica

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:19 am• Ciekawostki

Zabrze jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych Górnego Śląska, dlatego mieszkańcy dzielnicy Rokitnica często potrzebują wsparcia notariusza. Poniżej znajduje się zestawienie kancelarii notarialnych w Zabrzu, które obsługują klientów z Rokitnicy i całego miasta.

Kancelaria Notarialna Agnieszka Jędzura

Adres: ul. Wolności 299, 41‑800 Zabrze

Telefon: 32 275 61 48, 601 536 502

E‑mail: kancelaria@notariuszzabrze.com.pl

Kancelaria prowadzona przez notariusz Agnieszkę Jędzurę zapewnia pełną obsługę w zakresie czynności notarialnych – od sporządzania aktów notarialnych po poświadczenia dziedziczenia. Biuro znajduje się przy ul. Wolności w centrum Zabrza, co ułatwia dojazd mieszkańcom Rokitnicy.

Kancelaria Notarialna Joanna Kozok i Mateusz Kozok spółka cywilna

Adres: ul. Wolności 290/2, 41‑800 Zabrze

Telefony: 32 272 41 50, 692 227 873, 662 472 018

E‑maile: joannakozok@notariusz.pl

Joanna Kozok oraz Mateusz Kozok prowadzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych kancelarii notarialnych w Zabrzu. Oferują m.in. sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia podpisów, doręczanie oświadczeń i przechowywanie dokumentów. Lokalizacja przy ul. Wolności pozwala na łatwy dojazd z Rokitnicy.

Kancelaria Notarialna Joanna Taczewska

Adres: ul. 3 Maja 30/2, 41‑800 Zabrze

Telefon: 32 431 06 20

Notariusz Joanna Taczewska przyjmuje w biurze zlokalizowanym w ścisłym centrum, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Kancelaria zajmuje się m.in. sporządzaniem aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, darowizn oraz testamentów.

Kancelaria Notarialna Lidia Konopska‑Kula

Adres: ul. Dworcowa 8/1, 41‑800 Zabrze

Telefon: 531 306 003 (również 32 707 49 93)

E‑mail: kancelaria@notariusz‑zabrze.eu

Notariusz Lidia Konopska‑Kula od 2014 r. świadczy usługi notarialne, przestrzegając zasad etyki zawodowej. Kancelaria przygotowuje akty notarialne, poświadcza podpisy oraz przechowuje dokumenty. Dogodny dojazd do biura z Rokitnicy umożliwia pobliska ul. Dworcowa.

Kancelaria Notarialna Marzena Kubacka‑Filas i Konrad Kozioł

Adres: ul. 3 Maja 20, 41‑800 Zabrze

Telefony: (32) 271 34 77, (32) 273 65 81, 536 148 142

E‑mail: kontakt@notariuszezabrze.pl

Spółka notarialna prowadzona przez Marzenę Kubacką‑Filas oraz Konrada Kozioła wykonuje wszystkie czynności notarialne wymagane przez prawo. Obsługują klientów indywidualnych i firmy, pomagając w sporządzaniu umów, pełnomocnictw oraz innych aktów notarialnych.

Kancelaria Notarialna Grażyna Wróbel i Andrzej Letkiewicz

Adres: ul. Wolności 311, 41‑800 Zabrze

Telefony: 32 271 20 00, 32 370 15 21, 517 610 414

E‑mail: wrobel.letkiewicz@onet.pl

Notariusze Grażyna Wróbel i Andrzej Letkiewicz prowadzą kancelarię w północnej części miasta. Zakres usług obejmuje sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenie podpisów oraz przechowywanie dokumentów. Dogodna lokalizacja przy ul. Wolności ułatwia dojazd z dzielnicy Rokitnica.

Kancelaria Notarialna Agata Bednarczyk‑Berendowicz

Adres: ul. Sikorskiego 118, 41‑809 Zabrze – Pawłów

Telefony: 661 429 411, 32 728 03 12

E‑mail: kancelaria@notariusz‑zabrze.net

Notariusz Agata Bednarczyk‑Berendowicz przyjmuje w dzielnicy Pawłów, w południowej części miasta. Kancelaria oferuje kompleksowe usługi notarialne, w tym przygotowywanie aktów dotyczących obrotu nieruchomościami, sporządzanie testamentów oraz poświadczenia podpisów.

Kancelaria Notarialna Adriana Górzny

Adres: ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 67/5, 41‑800 Zabrze

Telefony: 32 740 90 30, 608 301 009

E‑maile: kancelaria@notariuszzabrze.pl

Adriana Górzny prowadzi kancelarię przy rondzie Gen. Charlesa de Gaulle’a, skąd łatwo dotrzeć z Rokitnicy oraz innych dzielnic. Notariusz oferuje pełny zakres usług notarialnych i udziela informacji na temat wymaganych dokumentów oraz opłat.

Chociaż w dzielnicy Rokitnica nie ma dedykowanej kancelarii notarialnej, mieszkańcy mogą skorzystać z licznych biur działających w centrum Zabrza i sąsiednich dzielnicach. Powyższa lista zawiera minimum dziesięć sprawdzonych miejsc oferujących profesjonalne usługi notarialne, do których łatwo dotrzeć z Rokitnicy. Jeżeli prowadzisz kancelarię notarialną w Zabrzu i chcesz, aby znalazła się w naszym zestawieniu, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy także do zgłaszania wszelkich zmian, jeżeli podane dane teleadresowe wymagają aktualizacji.

Visited 10 times, 10 visit(s) today