„Archiwum’59” – Historia Zabrza i Teatru Nowego na Scenie w Jubileuszowym Spektaklu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:26 am• Kultura, Ważne w mieście

30 listopada 2024 roku o godzinie 19:00 w Teatrze Nowym w Zabrzu odbędzie się premiera spektaklu „Archiwum’59” Komedianci w jednym akcie, w reżyserii Zbigniewa Stryja. To wyjątkowe przedstawienie uświetni 65-lecie działalności Teatru Nowego, prezentując historię zarówno teatru, jak i miasta Zabrze.

Historia budynku Teatru Nowego

Budynek, w którym obecnie mieści się Teatr Nowy, powstał w 1900 roku jako kasyno Huty Donnersmarck. Na przestrzeni lat pełnił różne funkcje, odzwierciedlając burzliwe dzieje Zabrza. Od 1959 roku stał się siedzibą Teatru Nowego, który od tego czasu nieprzerwanie działa, wzbogacając kulturalny krajobraz miasta.

Fabuła spektaklu „Archiwum’59”

Akcja spektaklu rozpoczyna się w 1900 roku, kiedy to powstał budynek obecnego Teatru Nowego, będący wówczas kasynem Huty Donnersmarck. Finał to rok 2024, czyli nasza teraźniejszość. „Archiwum’59” to nie tylko historia teatru, ale również historia Zabrza. Burzliwe losy miasta stanowią tło dla niemniej burzliwych dziejów naszej sceny. Teatr i miasto to jeden organizm i wspólna zależność. Hrabia Donnersmarck, działacze plebiscytowi, śląscy powstańcy, wojewódzki i miejski aktyw PZPR, gen. de Gaulle, Gagarin, Gierek, Pstrowski oraz wielkie osobowości zabrzańskiej sceny to tylko niektóre postaci tej opowieści.

Multimedialne technologie w spektaklu

Spektakl o teatrze w teatrze, z wykorzystaniem multimedialnych technologii, od archiwalnych materiałów filmowych, obrazów wideo realizowanych na potrzeby spektaklu, aż po wideo relacje w czasie rzeczywistym. Realizatorzy spektaklu to w większości osoby związane zawodowo i artystycznie z Zabrzem bądź pochodzące z tego miasta. Pierwsza taka opowieść, obfitująca w nieznane i zaskakujące fakty historyczne, z elementami humoru i nostalgicznych wspomnień. Opowiemy o przeszłości, która zbudowała teraźniejszość.

Obsada i twórcy spektaklu

Reżyserem spektaklu jest Zbigniew Stryj, znany z wielu udanych realizacji teatralnych. Scenografię i kostiumy przygotowała Natalia Kołodziej, choreografię opracowała Magdalena Ołdziejewska, muzykę skomponował Patryk Ołdziejewski, a za projekcje odpowiada Paweł JaNic Janicki. W obsadzie znaleźli się: Jolanta Niestrój-Malisz, Dagmara Noszczyk, Joanna Romaniak, Jarosław Karpuk, Grzegorz Cinkowski, Marian Wiśniewski, Krzysztof Urbanowicz oraz Maciej Kaczor.

Znaczenie spektaklu dla lokalnej społeczności

„Archiwum’59” to nie tylko uczczenie jubileuszu Teatru Nowego, ale także hołd dla historii Zabrza i jego mieszkańców. Przedstawienie ukazuje, jak losy teatru splatały się z dziejami miasta, podkreślając ich wzajemne oddziaływanie. Dla lokalnej społeczności to okazja do refleksji nad przeszłością i jej wpływem na teraźniejszość.

Informacje o biletach i repertuarze

Bilety na premierę oraz kolejne spektakle „Archiwum’59” dostępne są w kasie Teatru Nowego oraz online na stronie teatru. Szczegółowy repertuar można znaleźć na oficjalnej stronie Teatru Nowego w Zabrzu.

Źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today