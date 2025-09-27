Bezpłatne konsultacje w Zabrzu dla startupów i młodych firm – szansa na rozwój z dofinansowaniem

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:29 pm• Biznes, Ważne w mieście

1 października 2025 roku w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości odbędą się bezpłatne indywidualne konsultacje skierowane do startupów, młodych firm działających do 3 lat oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie śląskim. Uczestnicy dowiedzą się, jak pozyskać voucher nawet do 150 000 zł na rozwój swojego biznesu.

Wsparcie dla nowych firm i startupów

Prowadzenie firmy w początkowej fazie działalności to duże wyzwanie. Brak doświadczenia, ograniczone zasoby finansowe oraz potrzeba szybkiego rozwoju sprawiają, że wielu przedsiębiorców szuka profesjonalnego wsparcia. Dlatego Zabrze przygotowało specjalne konsultacje, które pozwolą młodym biznesom zdobyć praktyczną wiedzę oraz dostęp do funduszy unijnych.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Śląska sieć rozwoju przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.

Voucher do 150 000 zł na rozwój biznesu

Najważniejszym punktem konsultacji będzie możliwość uzyskania informacji, jak zdobyć voucher finansowy o wartości do 150 000 zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na:

opracowanie strategii rozwoju firmy,

wsparcie prawno-finansowe,

działania marketingowe i promocyjne,

rozwój produktu lub usługi,

inwestycje w innowacyjne rozwiązania.

Co istotne, dofinansowanie pokrywa nawet 90% kosztów projektu, a wkład własny przedsiębiorcy wynosi jedynie 10%. To szansa dla firm, które chcą szybko się rozwijać, a nie dysponują dużymi budżetami.

Przebieg spotkania – jak skorzystać?

Konsultacje odbędą się 1 października 2025 roku w godzinach 9:00–15:00 w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Data: 1 października 2025 r.

Godziny: 9:00–15:00

Miejsce: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Koszt: bezpłatne, po wcześniejszym zgłoszeniu

Chętni powinni dokonać zapisu drogą mailową lub telefoniczną:

📧 e-mail: konsultacje[at]sfr-slaskie.pl

📞 tel.: 791 883 553

Organizatorzy proszą także, aby osoby z niepełnosprawnościami lub potrzebujące specjalnych warunków poinformowały o tym wcześniej, co pozwoli przygotować odpowiednie wsparcie.

Dlaczego warto wziąć udział?

1. Profesjonalne wsparcie ekspertów

Konsultacje prowadzone będą przez specjalistów zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące finansowania, prawa, marketingu czy innowacji.

2. Szansa na realne wsparcie finansowe

Voucher do 150 000 zł to konkretne narzędzie, które może umożliwić młodej firmie inwestycje i szybki rozwój na rynku.

3. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Każde spotkanie ma charakter indywidualny, dzięki czemu przedsiębiorcy otrzymają spersonalizowane wskazówki dopasowane do ich działalności i wyzwań.

4. Wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców

Konsultacje nie są przeznaczone wyłącznie dla firm już istniejących – skorzystać mogą także osoby dopiero planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fundusze Europejskie – motor rozwoju dla śląskich firm

Unijne środki od lat wspierają przedsiębiorczość w województwie śląskim, umożliwiając lokalnym firmom wdrażanie innowacji, zwiększanie konkurencyjności i rozwój na rynkach krajowych i zagranicznych. Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 daje możliwość nie tylko wsparcia finansowego, ale również dostępu do wiedzy i specjalistycznego doradztwa.

Podsumowanie

Bezpłatne konsultacje organizowane 1 października 2025 roku w Zabrzu to wyjątkowa okazja dla młodych firm, startupów i osób planujących działalność, aby zdobyć praktyczne informacje na temat finansowania i rozwoju biznesu. Dzięki voucherowi do 150 000 zł i profesjonalnemu wsparciu ekspertów, przedsiębiorcy mogą znacząco zwiększyć swoje szanse na sukces.

Warto zapisać się już teraz, aby zarezerwować miejsce i skorzystać z tej szansy.

