Bójka w centrum miasta – szybka reakcja mundurowych z Komisariatu V

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:05 pm• Ważne w mieście

W poniedziałek, 17 marca 2025 roku około godziny 13:00, mieszkańcy ulicy Kosmowskiej w Zabrzu byli świadkami brutalnego incydentu. W środku dnia, na oczach przechodniów, doszło do pobicia 37-letniego mężczyzny. Sprawcy działali w grupie, a ich ofiara doznała obrażeń wymagających interwencji medycznej, choć na szczęście nie zagrażających życiu.

Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów z Komisariatu Policji V w Zabrzu, jeszcze tego samego dnia udało się zatrzymać dwóch głównych sprawców – 25- i 36-letniego mieszkańca miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, motywem napaści był konflikt natury osobistej, który narastał od pewnego czasu między ofiarą a napastnikami.

Podejrzani przyznali się do winy – policyjny dozór jako środek zapobiegawczy

Podczas przesłuchań obaj zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów, co pozwoliło na szybkie skierowanie sprawy na tory formalnego postępowania przygotowawczego. Zgodnie z decyzją śledczych, wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, który zobowiązuje ich do regularnych wizyt w jednostce policji oraz ogranicza swobodę poruszania się.

Zgodnie z obowiązującym prawem, za udział w pobiciu grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policja oraz prokuratura kontynuują czynności, by szczegółowo odtworzyć przebieg zdarzenia i ustalić dokładny zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników zajścia.

Przełom w śledztwie – kolejni sprawcy zgłaszają się sami

Do zaskakującego zwrotu akcji doszło w kolejnych godzinach po zatrzymaniu dwóch głównych napastników. Do Komisariatu V zgłosili się trzej inni mężczyźni, którzy również brali udział w zdarzeniu. Z własnej inicjatywy przyznali się do udziału w pobiciu, jednak w ich przypadku prokurator zakwalifikował działanie jako pomocnictwo.

Pomocnictwo w pobiciu również jest przestępstwem, a kodeks karny przewiduje za nie surowe konsekwencje. Mężczyźni, którzy zgłosili się na policję, także usłyszeli zarzuty i zostali objęci czynnościami procesowymi.

Zabrze mówi „nie” przemocy. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych z Komisariatu V sprawcy zostali zatrzymani, a śledztwo trwa. Mieszkańcy mogą mieć nadzieję na dalszą skuteczną ochronę i wsparcie ze strony lokalnych służb.

źródło: Policja Zabrze

Visited 19 times, 2 visit(s) today