OTYLIADA 2025 na basenie Aquarius Kopernik pełna rekordów i emocji

564 kilometry, 60 pływaków, 12 godzin nieprzerwanej walki z czasem, wodą i własnymi słabościami. W nocy z 15 na 16 marca Zabrze dołączyło do ogólnopolskiego maratonu pływackiego OTYLIADA 2025, pokazując, że pasja, determinacja i duch rywalizacji to wartości, które łączą społeczność i inspirują do przekraczania granic.

OTYLIADA 2025 – święto pływania, które rozpala serca w całej Polsce

OTYLIADA to największy w Polsce nocny maraton pływacki. Co roku gromadzi tysiące amatorów wodnych zmagań, którzy tej jednej, wyjątkowej nocy stają się bohaterami własnych historii. Nie inaczej było w Zabrzu, gdzie basen Aquarius Kopernik przyjął 60 uczestników gotowych zmierzyć się z nie lada wyzwaniem – 12 godzinami nieustannego pływania.

W tym roku, równolegle na 61 basenach w całym kraju, ponad 2500 osób podjęło to wyjątkowe wyzwanie. Łączyło ich jedno – miłość do sportu, wytrwałość i chęć sprawdzenia granic swoich możliwości.

Zabrzańska edycja OTYLIADY – liczby, które robią wrażenie

W zabrzańskim basenie padły imponujące wyniki – uczestnicy łącznie przepłynęli aż 564 kilometry. To odległość porównywalna z trasą z Zabrza do Berlina i z powrotem! Liczby jednak to nie wszystko – za każdym przepłyniętym metrem stała ciężka praca, motywacja i ogromna siła ducha.

Najlepsi z najlepszych – oto podium OTYLIADY 2025 w Zabrzu:

I miejsce: Mariusz Manecki – 32 750 m

II miejsce: Mateusz Kroczek – 32 150 m

III miejsce: Jordan Kowalczyk – 31 300 m

Zacięta walka do ostatniego okrążenia – różnice pomiędzy czołowymi zawodnikami sięgały zaledwie kilkuset metrów, co tylko podkreśla wyjątkowy poziom rywalizacji.

OTYLIADA 2025 przeszła do historii – pełna emocji, zmagań i zwycięstw. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

źródło: UM Zabrze / Fot. Martyna Pecyna

