Booksy to mobilna aplikacja umożliwiająca szybkie i wygodne wyszukanie usług w branży zdrowie i uroda oraz rezerwowanie wizyt online. Dzięki niej już tysiące firm w Polsce może w łatwy sposób znaleźć klientów oraz wypromować swoją działalność na rynku. W Polsce aplikacja działa już prawie w każdym mieście, w tym także w Zabrzu.

Jak działa Booksy Zabrze?

Aplikacja Booksy to miejsce, w którym spotyka się zapotrzebowanie klienta z ofertą usługodawcy. Możesz zdalnie umówić się na spotkanie z kosmetyczką, fryzjerem, najlepszym barberem, a nawet z masażystą. Wszystko odbywa się w prosty i szybki sposób.

Jak zarezerwować wizytę na Booksy Zabrze?

Wystarczy, że otworzysz aplikację Booksy lub wejdziesz na booksy.com i znajdziesz interesujące Cię miejsce. Następnie w kilka sekund zarezerwujesz wolny termin. To takie proste! Co więcej, jeśli szukasz najlepszych specjalistów w Zabrzu, to nie ma lepszego rozwiązania niż Booksy. Aplikacja do umawiania wizyt online wyświetli Ci punkty usługowe w Zabrzu. W wizytówkach biznesów znajdziesz nie tylko adresy, ale także dokładne lokalizacje miejsc zaznaczone na mapie. Dzięki temu odkryjesz nie tylko topowe miejsca w Zabrzu, ale także bez najmniejszego problemu do nich trafisz.

Przypomnienia o umówionej wizycie

Nie raz zdarza się tak, że w ferworze codziennych obowiązków, zapominamy o umówionej wizycie. Przypomina nam o niej dopiero nieco zniecierpliwiony głos w telefonie. Taka sytuacja może się zdarzyć każdemu z nas. Dlatego system Booksy wyśle Ci przypomnienie o nadchodzącej wizycie. A jeśli okaże się, że jednak umówiony termin Ci nie odpowiada, to bez problemu z poziomu aplikacji możesz go przełożyć.

Ponadto w zakładce “Wizyty” znajdziesz historię swoich wizyt, zarówno tych zaplanowanych, jak i zakończonych. A dla jeszcze większej wygody korzystania z rezerwacji online, za pomocą zaledwie jednego kliknięcia, umówisz kolejne wizyty w tych samych miejscach.

Podejmując decyzję o zakupie, wszelkich rzeczy czy usług, często kierujemy się doświadczeniami innych. Mając dostęp do internetu możemy poznać naprawdę wiele różnych zdań. Niestety niektóre z nich nie są prawdziwe. Jak więc oddzielić przysłowiowe ziarno od plew? Z pomocą przychodzi Booksy. Znajdziesz tu mnóstwo wiarygodnych opinii klientów, którzy faktycznie byli na wizycie w danym miejscu (tak, to prawda! Wszystkie opinie w Booksy są w 100% prawdziwe). Dzięki temu możesz mieć pewność, że wybierasz najlepszego specjalistę w Zabrzu.