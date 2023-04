Usuwanie blizn po ospie i po trądziku. Co warto wiedzieć?

Pracownia terminalowa to rozwiązanie, które z roku na rok zyskuje na popularności. Odpowiada za to wiele czynników, jednak dużą rolę odgrywa tutaj oszczędność gotówki, która nie jest wynikiem niższej funkcjonalności czy wydajności! Terminal to niewielkie, ale potężne urządzenie stanowiące serce sieci informatycznej. Można do niego podłączyć kilkanaście stanowisk pracy. Nie bez znaczenia jest również prosta […]