Carnall Festival: Świeże brzmienia w Sztolni Królowa Luiza już w najbliższą sobotę

Z 1812 zabrzańskich ósmoklasistów zdających język polski, średnia wyników wyniosła 62,3% – trzy procent niżej od średniej w całym województwie śląskim. Matematyka, królowa nauk, okazała się zdecydowanie surowszą sędzią, zanotowano bowiem średni wynik na poziomie 46,26% w Zabrzu. To wynik niemalże 6% gorszy od średniej śląskiej. Co do języków obcych, zdający w naszym mieście angielski […]