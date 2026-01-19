Chcesz założyć JDG w 2026 roku? Musisz o tym wiedzieć

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:33 pm• Ciekawostki

Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej to ważny etap na drodze do samodzielności zawodowej, który wymaga dopełnienia określonych formalności i podjęcia kluczowych decyzji. W artykule przedstawiamy aktualne informacje dotyczące rejestracji firmy, zasad opłacania składek ZUS oraz dostępnych ulg i form wsparcia, które mają znaczenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w 2026 roku.

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w 2026 roku odbywa się poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. Formularz można wypełnić bezpośrednio na platformie Biznes.gov.pl, osobiście w urzędzie gminy lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków, które umożliwiają założenie firmy w ramach swoich systemów transakcyjnych. W przypadku rejestracji przez bank dane przedsiębiorcy są automatycznie przekazywane do CEIDG, co pozwala połączyć proces zakładania działalności z otwarciem firmowego rachunku bankowego.

W formularzu CEIDG-1 należy podać dane osobowe, adres zamieszkania, nazwę firmy oraz datę rozpoczęcia działalności. Istotnym elementem jest również wybór odpowiednich kodów PKD, które określają zakres prowadzonej działalności. Po złożeniu wniosku informacje są automatycznie przekazywane do GUS, urzędu skarbowego oraz ZUS, co upraszcza formalności związane z rozpoczęciem działalności. Przedsiębiorca otrzymuje numer REGON oraz NIP i zostaje zgłoszony jako płatnik składek ZUS.

Na etapie rejestracji należy także wybrać formę opodatkowania dochodów, co ma bezpośredni wpływ na sposób rozliczeń podatkowych w trakcie prowadzenia działalności. Po zakończeniu procesu rejestracji przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wsparcie biura księgowego zakładaniu i obsłudze JDG

Wsparcie biura księgowego przy zakładaniu i obsłudze jednoosobowej działalności gospodarczej może znacząco ułatwić rozpoczęcie działalności oraz jej późniejsze prowadzenie. Już na etapie rejestracji firmy biuro księgowe pomaga w prawidłowym wypełnieniu formularza CEIDG-1, wyborze odpowiednich kodów PKD oraz dopasowaniu najkorzystniejszej formy opodatkowania do planowanego profilu działalności. Dzięki temu przedsiębiorca unika błędów formalnych, które mogłyby skutkować korektami lub konsekwencjami podatkowymi w przyszłości.

Usługi księgowe dla JDG obejmują między innymi prowadzenie ewidencji podatkowych, rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS oraz przygotowywanie deklaracji i plików JPK. Dodatkowym wsparciem jest monitorowanie terminów płatności i zmian w przepisach, co pozwala przedsiębiorcy skupić się na rozwoju działalności, a nie na kwestiach administracyjnych. Współpraca z biurem księgowym daje także dostęp do doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów, ulg podatkowych oraz planowania finansowego, co jest szczególnie istotne w pierwszych latach prowadzenia firmy.

Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

Rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą w 2026 roku, warto zapoznać się z obowiązującymi składkami ZUS oraz dostępnymi ulgami. Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z “ulgi na start”, która przez pierwsze pełne 6 miesięcy zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, pozostawiając jedynie obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Po upływie tego okresu, przez kolejne 24 miesiące, przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS, obliczanych od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, co oznacza, że podstawa wymiaru składek to 1441,80 zł. W związku z tym, miesięczna suma preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 456,18 zł, w tym dobrowolna składka chorobowa.

Należy pamiętać, że korzystanie z ulgi na start oraz preferencyjnych składek ZUS jest możliwe pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadzono innej działalności gospodarczej oraz nie świadczy się usług na rzecz byłego pracodawcy w zakresie pokrywającym się z zakresem nowo podjętej działalności. Po zakończeniu okresu preferencyjnych składek, przedsiębiorcy mogą rozważyć skorzystanie z programu “Mały ZUS Plus”, który umożliwia dalsze obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne w zależności od osiągniętego dochodu, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów:

prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG,

przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nieprzekraczający 120 000 zł,

prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku,

brak prawa do opłacania preferencyjnych składek ZUS (30% minimalnego wynagrodzenia),

niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy w zakresie tożsamym z obowiązkami wykonywanymi wcześniej na umowie o pracę,

zgłoszenie się do Małego ZUS Plus w terminie (co do zasady do 31 stycznia danego roku),

korzystanie z Małego ZUS Plus maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Artykuł powstał przy współpracy z biuro księgowe MNP Tax & Accounting Zabrze

Visited 4 times, 4 visit(s) today