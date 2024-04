Ciesz się pięknem z botoksem!

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:12 pm• Ciekawostki

Trend dążenia do tego żeby wyglądać jak najmłodziej jest obecny na całym świecie. Tyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Każdy chce wyglądać młodo. Botoks jest w stanie ułatwić to wielu osobom.

Każdy o nim słyszał

Botoks Zabrze to substancja o której słyszał każdy. Nie ma tutaj znaczenia czy dana osoba stosuje go regularnie czy też nie używała go nigdy. Jest to ten rodzaj substancji, który gdzieś tam jest obecny w świecie. Jego popularność bierze się stąd, że dzięki niemu można wyglądać świeżo i młodo przy małym nakładzie pracy a przede wszystkim przy niewielkiej ingerencji specjalistów.

Do czego stosowany jest botoks?

Botoks stosuje się głównie w sytuacjach kiedy pojawiają się zmarszczki mimiczne. Często też stosowany jest w przypadku opadające powieki czy też bruzd pojawiających się na szyi i dekolcie. Występują one przede wszystkim w górnej części twarzy. Tym samym więc są łatwe do zniwelowania. Ważne jednak jest, aby zabieg podania botoksu był wykonywany przez wykwalifikowaną osobę. Wstrzykiwanie tego preparatu zajmuje maksymalnie pół godziny. Na efekty zaś trzeba poczekać kilka dni.

Czemu jest aż tak skuteczny?

Toksyna botulinowa jest bardzo skuteczną metodą wygładzania skóry. Dzięki jej działaniu można zlikwidować nawet 80% zmarszczek na twarzy i w jej okolicach. Istotne jest jednak samo podanie botoksu. Zakłada się, że powinno się go podawać w kilku precyzyjnie wybranych do tego miejscach. Po nakłuciu mogą pojawić się lekkie zaczerwienienia czy obrzęki. Jest to jednak mało widoczny efekt uboczny podawania botoksu i nie występuje u każdego. Po zabiegu należy przez około 7 dni unikać sauny i solarium, a także masaży miejsc w których botoks został podany. Co ważne zabiegi wstrzykiwania botoksu należy powtarzać co jakiś czas.

Kiedy nie wolno podawać botoksu?

Podawanie botoksu powinno się odbywać w regularnych odstępach czasu. Najczęściej dzieje się to co 6 do 8 miesięcy. Okres przerwy zawsze wyznacza specjalista, który podaje botoks Zabrze. Istotne jest, że toksyny botulinowej nie można podawać częściej niż co 3 miesiące. Stosując się do tych zaleceń można się cieszyć twarzą bez zmarszczek. Nie zaleca się podawania botoksu kiedy jest się w ciąży i podczas karmienia. Również niektóre choroby wykluczają jego podawanie. Osoba chorująca na choroby układu sercowo-naczyniowego czy choroby układu nerwowego nie powinna poddawać się temu zabiegowi. Także typowe infekcje skórne czy stany zapalne, które pojawiają się miejscowo wykluczają możliwość podania botoksu w danym momencie. Poza tym nie podaje się go w sytuacjach uczulenia lub nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników stosowany w samym preparacie.

